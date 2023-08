Stiže ukrajinsko žito, poljoprivrednici u strahu: Dio će ostati ovdje, uništit će nas

'Toga se najviše bojimo znajući kakvi su naši trgovci. Strah nas je da će puno više robe završiti tamo gdje ne bi trebalo, više nego što je to bilo u Poljskoj i drugim zemljama', poručio je Brlošić. Naglasio je da su poljski poljoprivrednici dobili značajna financijska sredstva kao odštetu za to što ih je preplavilo ukrajinsko žito. Isto očekuju i u Hrvatskoj.

'Ovdje govorimo o tome da se ukrajinska pšenica proizvodi van standarda Europske unije i kao takva je sigurno konkurentnija nego što je naša. Ako nam je Europa nametnula određene uvjete proizvodnje i time opteretila i poskupila nam proizvod onda ima i obavezu tu našu proizvodnju zaštititi', upozorava Brlošić i dodaje da ako je već neki viši politički interes da ta pšenica putuje, onda poljoprivrednici moraju dobiti subvencije. I to, naglasio je, subvencije ne smiju biti tipa 'da se malo popraši' i gotovo.

Puno je otvorenih pitanja, kaže, koliko zna, nisu kontaktirali poljoprivrednike, a nigdje nisu uspjeli dobiti informaciju koji su mehanizmi zaštite za domaćeg poljoprivrednika jer će proći ogromne količine robe preko hrvatskog teritorija. Podsjetio je i na to da je Poljska dobila određenu subvenciju iz Europske unije jer se dokazalo da se pšenica iz Ukrajine zadržavala u toj zemlji. Smatra da se vrlo lako može predvidjeti koje će se količine zadržati, odnosno koliko će cijena hrvatske pšenice pasti na tržištu zbog ukrajinske.

'Ovdje je pitanje o opstojnosti i hoće li Hrvatska s ovakvom politikom uopće biti samodostatna s pšenicom. Brzo ćemo doći do toga da nećemo imati dovoljno pšenice za svoje potrebe', iznio je crno predviđanje naš sugovornik. Pet srednjoeuropskih država (Poljska, Mađarska, Slovačka, Bugarska i Rumunjska) žele da se produlji zabrana Europske unije na uvoz žitarica iz Ukrajine barem do kraja godine. Zabrana bi trebala isteći 15. rujna, no Poljska ne kani ukinuti zabranu 15. rujna čak i ako se EU ne složi s odlukom o produljenju, rekao poljski premijer Mateusz Morawiecki. Tranzit dopuštaju.

'Što smo mi žrtveni jarci koji moraju provoditi sve politike koje Bruxelles piše. Naša proizvodnja je daleko skuplja i ne bi se smjelo dozvoliti da se takva roba plasira na tržištu i bude direktna konkurencija našoj robi', zaključio je.