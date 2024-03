Stiže autobiografija pape Franje: Kao mlad, bio sam zaljubljen i nisam mogao moliti

Na drugom mjestu u knjizi piše da je prvi put upoznao djevojku u koju će se zaljubiti na ujakovom vjenčanju. Piše da je bila 'toliko lijepa i inteligentna' da je on, tada poznat samo kao Jorge Bergoglio , 'okrenuo glavu'. Kad je predani katolik, koji je već studirao za svećenika, pokušao moliti sljedećih tjedan dana, nije mogao jer mu je lik djevojke lebdio oko glave. Ali, piše, srećom je to prošlo i tada se mogao dušom i tijelom posvetiti svom poslu. Vođa moćne religije već je otkrio svoju tinejdžersku zaljubljenost u intervjuu iz 2012. u kojem je rekao da je bio 'oduševljen' njezinom ljepotom i inteligencijom. Nakon ujakova vjenčanja vratio se svećeničkom studiju, ali je priznao: 'Stalno sam mislio i razmišljao o njoj'.

'Kad sam se nakon vjenčanja vratio u sjemenište, više od tjedan dana nisam mogao moliti jer kad sam to pokušao učiniti, djevojka mi se pojavila u glavi. Morao sam ponovno razmisliti o tome što radim. Bio sam još slobodan jer sam bio sjemeništarac pa sam se mogao vratiti kući i to je to. Morao sam ponovno razmisliti o svom izboru. Ponovno sam odabrao – ili dopustio da me odabere – vjerski put. Bilo bi nenormalno da se ovako nešto ne dogodi', piše u autobiografiji.