U ruskim napadima na Zaporižje 12 ozlijeđenih

Rusija je napala Zaporižje navođenim zračnim bombama, pogodivši stambena područja, autobusni kolodvor i kliniku, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova u objavi na X-u. 'Najmanje 12 osoba ozlijeđeno je, od čega su jednu izvukle hitne službe ispod ruševina uništenih građevina', dodaje se u objavi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su hitne službe nakon ruskog napada u Zaporiškoj regiji na terenu. 'Nažalost, ima ozlijeđenih', rekao je Zelenskij. 'Zato su potrebne sankcije, potreban je pritisak.' Potrebna je snaga - Sjedinjenih Država, Europe, svih nacija svijeta koje žele mir i stabilnost u međunarodnim odnosima, dodao je Zelenski.

Zaporiško područje na prvim je crtama rata koji je Rusija pokrenula protiv susjedne Ukrajine u veljači 2022.