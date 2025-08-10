ZRAČNE BOMBE

U ruskim napadima na Zaporižje 12 ozlijeđenih

L. Š. / Hina

10.08.2025 u 21:34

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Ruski napadi ozlijedili su najmanje 12 osoba u ukrajinskoj regiji Zaporižju, priopćilo je u nedjelju ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova

Rusija je napala Zaporižje navođenim zračnim bombama, pogodivši stambena područja, autobusni kolodvor i kliniku, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova u objavi na X-u. 'Najmanje 12 osoba ozlijeđeno je, od čega su jednu izvukle hitne službe ispod ruševina uništenih građevina', dodaje se u objavi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su hitne službe nakon ruskog napada u Zaporiškoj regiji na terenu. 'Nažalost, ima ozlijeđenih', rekao je Zelenskij. 'Zato su potrebne sankcije, potreban je pritisak.' Potrebna je snaga - Sjedinjenih Država, Europe, svih nacija svijeta koje žele mir i stabilnost u međunarodnim odnosima, dodao je Zelenski.

Zaporiško područje na prvim je crtama rata koji je Rusija pokrenula protiv susjedne Ukrajine u veljači 2022.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEPOPUNJENE KVOTE

NEPOPUNJENE KVOTE

Veliki problem u školstvu: Evo zašto nitko ne želi biti nastavnik fizike ili kemije
KREĆE MODERNIZACIJA

KREĆE MODERNIZACIJA

Od F-35 do vlastitih dronova: Grčka kreće u najskuplje naoružavanje dosad, evo što nabavljaju
OŠTRA PORUKA

OŠTRA PORUKA

Trump najavio protjerivanje beskućnika iz Washingtona

najpopularnije

Još vijesti