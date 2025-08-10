Milanović: 'Izrael planira etnički očistiti Gazu. EU i Hrvatska moraju reagirati'

'Predsjednik Republike još jednom poziva Vladu RH da pokrene proceduru priznavanja Palestine, a u institucijama EU da zastupa stav o obustavi i zabrani svakog oblika vojne suradnje s izraelskim režimom. Hrvatska mora imati stav, a ne samo slijediti naputke iz Bruxellesa', navodi se u odgovoru iz Ureda predsjednika.

'Najava okupacije Gaze od strane izraelske vojske samo potvrđuje da izraelski režim planira etnički očistiti Gazu, što bi bio ratni zločin. Zato na razini EU-a hitno treba prekinuti i zabraniti svaki oblik vojne suradnje s izraelskim režimom te priznati Palestinu', odgovorio je Milanović na upit RTL-a .

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u nedjelju je održao konferenciju za medije koju je ocijenio prilikom da se 'probodu laži', istaknuvši da stanovnici Gaze mole da ih se oslobodi od Hamasa.

Govoreći pred stranim novinarima na konferenciji za medije u Jeruzalemu, Netanyahu je poručio kako Izrael 'nema izbora nego dovršiti posao i poraziti Hamas', s obzirom na odbijanje te skupine 'da položi oružje'. Hamas je poručio kako se neće razoružati osim ako ne bude uspostavljena neovisna palestinska država.



‘Naš cilj nije okupirati, već osloboditi Gazu. Rat može završiti sutra ako Hamas položi oružje i pusti sve preostale taoce. Gaza će biti demilitarizirana, nakon čega će uslijediti uspostava neizraelske civilne uprave’, rekao je na početku. Tvrdi da Hamas odbija položiti oružje pa 'Izrael nema drugog izbora nego dovršiti posao'.



‘S obzirom na Hamasovo odbijanje da položi oružje, Izrael nema drugog izbora nego dovršiti posao’, poručio je. Izraelski premijer kazao je da su u Gazi preostala dva uporišta koja namjerava uništiti što je pokazao na karti. 'Imamo oko 70 do 75 posto Gaze pod izraelskom kontrolom, vojnom kontrolom', rekao je Netanyahu.



'Prošlog četvrtka, izraelski kabinet, izraelski sigurnosni kabinet, naredio je IDF-u da demontira dva preostala uporišta Hamasa u gradu Gazi i središnjim kampovima', dodao je Netanyahu istaknuvši da je to najbolji način za okončanje rata.

'Suprotno lažnim tvrdnjama, ovo je najbolji način da se rat završi i najbolji način da se završi brzo. To ćemo učiniti tako da najprije omogućimo civilnom stanovništvu da sigurno napusti borbene zone prema određenim sigurnim zonama, gdje će im biti osigurano dovoljno hrane, vode i medicinske skrbi, kao što smo činili i ranije. I opet, suprotno lažnim tvrdnjama, naša politika tijekom cijelog rata bila je spriječiti humanitarnu krizu, dok je Hamasova politika bila stvoriti je', kazao je.

U tom smislu, cilj im je - navodno - povećati humanitarnu pomoć iz zraka premda da to nije najvažniji oblik distribucije pomoći (u usporedbi s 'kopnenim rutama'), prenosi Guardian. Uvjeren je da se jedino taoci namjerno izgladnjuju te je demantirao medijske napise o gladnim palestinskim civilima. Takve tvrdnje, tvrdi, proizlaze iz oslanjanja na Hamasove statistike.

