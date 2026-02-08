Starmerov šef kabineta dao ostavku zbog diplomata iz Epsteinovih dokumenata

Starmer se suočava s najtežom krizom u 18 mjeseci na vlasti zbog odluke da pošalje Mandelsona u Washington 2024. godine, nakon što su dosjei otkrili razmjere odnosa Mandelsona s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Odlazak 48-godišnjeg McSweeneyja, političkog stratega koji je bio ključan za Starmerovo preuzimanje vlasti, dovodi u pitanje budući smjer vlade, manje od dvije godine nakon što je Laburistička stranka osvojila jednu od najvećih parlamentarnih većina u modernoj britanskoj povijesti.

Pošto ankete pokazuju da je Starmer već izrazito nepopularan među biračima, neki u njegovoj vlastitoj stranci otvoreno dovode u pitanje njegovu prosudbu i budućnost. Ostaje za vidjeti hoće li McSweeneyjev odlazak biti dovoljan potez za ušutkavanje kritičara.

Imenovanje Mandelsona "pogreška"

McSweeney je rekao da je donio ispravnu odluku kad je podnio ostvaku jer je on preporučio Starmeru da imenuje Mandelsona.

"Odluka o imenovanju Petera Mandelsona bila je pogrešna. Nanio je štetu našoj stranki, našoj zemlji i povjerenju u samu politiku", rekao je McSweeney.

"Kad su me pitali, savjetovao sam premijeru da izvrši to imenovanje i preuzimam punu odgovornost za taj savjet", dodao je.