Srpski obavještajac demantirao Mađare: Otkrio tko je postavio eksploziv na plinovod

Nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić otkrio kako je u blizini plinovoda u Kanjiži, na samoj granici Mađarske i Srbije pronađen eksploziv, stigli su novi detalji.

Već ranije su mediji prenijeli kako je riječ o dva ruksaka s četiri kilograma vojnog eksploziva i detonatorima. Ranije su s obje strane granice već izrazili sumnju kako se radi o namještaljci.

"Mjesecima smo ukazivali da do nečega ovakvog može doći. Današnjoj operativnoj akciji je prethodio dobar operativni rad na terenu, dobra razmjena informacija sa srodnim službama i u ovom slučaju koji se odigrao, raspolagali smo informacijama da će osoba koja pripada grupi migranata i vojno je osposobljena izvršiti diverziju na plinskoj infrastrukturi. Ono s čime smo se suočavali je bio veliki broj dezinformacija o vremenu, načinu itd", rekao je za Kurir šef Vojno sigurnosne agencije, Đuro Jovanić.