Srpski obavještajac demantirao Mađare: Otkrio tko je postavio eksploziv na plinovod

M.Da.

05.04.2026 u 19:52

Plinovod - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Šálek Václav / ČTK / Profimedia
Šef Vojno sigurnosne agencije, Đuro Jovanić demantirao je navode Mađara kako iza postavljanja eksploziva u blizini plinovoda u Kanjiži stoji Ukrajina. On je otkrio da je eksploziv američke proizvodnje postavila vojno osposobljena osoba iz migrantskih krugova

Nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić otkrio kako je u blizini plinovoda u Kanjiži, na samoj granici Mađarske i Srbije pronađen eksploziv, stigli su novi detalji.

Već ranije su mediji prenijeli kako je riječ o dva ruksaka s četiri kilograma vojnog eksploziva i detonatorima. Ranije su s obje strane granice već izrazili sumnju kako se radi o namještaljci.

"Mjesecima smo ukazivali da do nečega ovakvog može doći. Današnjoj operativnoj akciji je prethodio dobar operativni rad na terenu, dobra razmjena informacija sa srodnim službama i u ovom slučaju koji se odigrao, raspolagali smo informacijama da će osoba koja pripada grupi migranata i vojno je osposobljena izvršiti diverziju na plinskoj infrastrukturi. Ono s čime smo se suočavali je bio veliki broj dezinformacija o vremenu, načinu itd", rekao je za Kurir šef Vojno sigurnosne agencije, Đuro Jovanić.

Demantirao Mađare

Time je demantirao navode Mađara, koji su već podigli i vojsku, da se iza toga krije Ukrajina. 

"Dezinformacije ukazuju da će Vojska Srbije i njeni pripadnici raditi za neku drugu ili treću stranu tako što će pronaći ukrajinski eksploziv i okriviti Ukrajinu za to. To nije istina. Proizvođač eksploziva ne znači da je on izvršitelj ili naručitelj", dodao je.

Američki eksploziv

Istaknuo je da će sumnjivac biti priveden, samo je pitanje hoće li istraga trajati nekoliko dana ili mjeseci. Kako je dodao, riječ je o hermetički zatvorenom eksplozivu s detonatorskim kapsulama pripremljenima za transport. Uz sve to, pronađen je i pribor za pripremu eksploziva.

"Otkrivam vam detalj iz istrage. Po oznakama na eksplozivu nedvosmisleno se vidi da je proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama. Hoće li netko reći da Sjedinjenim Američkim Državama odgovara ovako nešto? Vojska Srbije je ozbiljna institucija i Vojska Srbije će izvršiti svaki zadatak. Vojska Srbije se ne miješa u političke procese ni u Republici Srbiji, a kamoli u političke procese u bilo kojoj drugoj zemlji. Ono što je sigurno, mi nastavljamo s radom, ekipe već sada rade na pripremi svih ovih dokaza koji su danas pronađeni za forenzička vještačenja i mi ćemo vrlo brzo izaći sa novim informacijama", zaključio je šef srpskih vojnih obavještajaca.

