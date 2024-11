Epilog tragedije u Novom Sadu: Ministar Vesić podnosi ostavku!

'Želim biti potpuno jasan, ministar sam postao kao član Srpske napredne stranke na prijedlog predsjednika Aleksandra Vučića. U politiku sam se vratio poslije deset godina pauze, od 2003., zbog Aleksandra Vučića i bit ću tu dok se on bavi politikom. To kažem zbog onih u mojoj stranci koji su me prethodnih dana prozivali da pokažem odgovornost, a sami nisu odgovorni za bilo što. Ja odgovornost i čast imam, a potrudit ću se u narednom periodu pokazati koliko oni nemaju. Ponosan sam član Srpske napredne stranke i predsjedništva naše organizacije i to ću ostati i bit ću i sada kada nisam ministar. Zahvalan sam Aleksandru Vučiću na povjerenju', rekao je ministar u ostavci.