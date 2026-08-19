stanje je sve teže

Srbija gori: Deseci požara haraju zemljom, jedna osoba poginula, stiže novi toplinski val

M.Či./Hina

19.08.2026 u 13:42

Požar, ilustracija
Požar, ilustracija Izvor: EPA / Autor: PEDRO SARMENTO COSTA
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Diljem Srbije vatrogasci se bore s desecima požara koji traju već danima, tijekom gašenja jedna je osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno, dok meteorolozi u od srijede najavljuju novi toplinski val koji će biti praćen i vjetrom

Vjetar već uvelike odmaže vatrogascima i lokalnim službama na najkritičnijim točkama u rezervatu prirode Deliblatska peščara, a vatru je tijekom noći rasplamsao i na Stolovima kod Kraljeva, gdje je aktivno više požarišta.

Na dijelu teritorija općine Kladovo proglašena je izvanredna situacija jer požari ugrožavaju nekoliko sela na površini od oko 13 četvornih kilometara.

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Uslijed novog toplinskog vala, uz južni i jugozapadni vjetar, meteorološki uvjeti za gašenje požara značajno će se pogoršati, upozorio je u srijedu Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ).

Vjetar će u četvrtak biti pojačan u košavskom području u Banatu i na planinama, a od subote i u ostalim dijelovima Srbije.

Iz RHMZ-a upozoravaju da slijedi razdoblje s izraženim deficitom padalina, što će dodatno pridonositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od brzog širenja požara na otvorenom.

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