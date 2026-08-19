Srbija gori: Deseci požara haraju zemljom, jedna osoba poginula, stiže novi toplinski val

Na dijelu teritorija općine Kladovo proglašena je izvanredna situacija jer požari ugrožavaju nekoliko sela na površini od oko 13 četvornih kilometara.

Vjetar već uvelike odmaže vatrogascima i lokalnim službama na najkritičnijim točkama u rezervatu prirode Deliblatska peščara, a vatru je tijekom noći rasplamsao i na Stolovima kod Kraljeva, gdje je aktivno više požarišta.

Uslijed novog toplinskog vala, uz južni i jugozapadni vjetar, meteorološki uvjeti za gašenje požara značajno će se pogoršati, upozorio je u srijedu Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ).

Vjetar će u četvrtak biti pojačan u košavskom području u Banatu i na planinama, a od subote i u ostalim dijelovima Srbije.

Iz RHMZ-a upozoravaju da slijedi razdoblje s izraženim deficitom padalina, što će dodatno pridonositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od brzog širenja požara na otvorenom.