Split se priprema za show, promet u centru grada okreće se naopako

Drastična promjena u prometnom režimu samog centra Splita dogodit će se u četvrtak točno u šest sati ujutro, kada će veći dio Zvonimirove ulice - jedinog pristupa gradskoj luci i ujedno jedne od najopterećenijih državnih prometnica - iz dvosmjernog prijeći u jednosmjerni režim. Goleme gužve i višekilometarske kolone, koje su ovdje konstantna tijekom cijele godine i posebno izražene u ljetnim mjesecima, pokušat će se umanjiti preusmjeravanjem većeg dijela prometa kroz samu luku i potom preko četvrti Bačvice

Novo prometno rješenje već pri samoj najavi izazvalo je golemu dozu skepse Splićana jer se može predvidjeti premještanje kolapsa u drugi dio grada: deseci tisuća vozila slijevat će se u usko grlo na Bačvicama, prije svega na mali jednotračni most i u ionako zakrčene Jadransku i Bijankinijevu ulicu, a njima će se pridružiti i stotine gradskih autobusa koji će voziti po izmijenjenoj trasi. Problem će nastati i u blizini same Rive, gdje će se dvije trake slijevati u jednu gotovo usred samog križanja.

Jedna od najprometnijih cesta u Hrvatskoj tek je na nedavnoj sjednici Vlade u Splitu proglašena projektom od državnog značaja i predviđena je izgradnja sasvim novog pristupa trajektnoj luci, koja s više od pet milijuna putnika godišnje predstavlja treću najveću na Mediteranu, no očigledno će proći još godine u njegovoj pripremi i projektiranju. Splitska gradska uprava, policija i Hrvatske ceste pribjegli su, tvrde, jedinom mogućem rješenju u trenutnim vrlo skučenim uvjetima.

'Od sutra idemo u probnu privremenu preregulaciju prometa kroz Zvonimirovu ulicu i Trajektnu luku, a sve kako bismo na terenu ispitali situaciju i realizirali određena poboljšanja te tako ovo veliko prometno opterećenje u ljetnim mjesecima barem djelomično popravili - i najvažnije, doznali jeli u teoriji zamišljeno rješenje u praksi izvedivo. Odluka o zadržavanju probnog režima ili vraćanju na postojeće donijet će se tijekom petka, svakako prije nego li nastupi najveći prometni pritisak u popodnevnim satima', objašnjava zamjenik splitskog gradonačelnika Nino Vela . Najavio je da će na terenu biti sve službe, od policije do prometnih i komunalnih redara te bobija.

'Svjesni smo da ovo može izazvati i određene teškoće u prometu, probleme na mostu u Jadranskoj ulici kao i u Bijankinijevoj, a posebno molimo stanovnike s tog predjela grada za strpljenje, potporu i suradnju u ispitivanju novog prometnog rješenja. S druge strane očekujemo olakšanje prometnog zagušenja koje stvara puno veće probleme, pristup bolnicama, pristup vatrogascima, olakšanu opskrbu i život ljudi u gradskoj jezgri i slično', dodaje Vela. Trajno rješenje svakako će biti izgradnje nove pristupne i izlazne ceste iz Trajektne luke, no 'to se ne može u kratkom roku realizirati'.

Prometni stručnjak Željko Marušić za tportal je ovo rješenje ocijenio dobrim, ali upozorio da se od njega ne trebaju očekivati spektakularni rezultati. 'Stvaranje jednosmjernog toka na primarnom pravcu prema luci i kolodvoru u svakom slučaju je pozitivno, jer se jednosmjernim prometom protočnost više nego udvostručuje, sa 100 na otprilike 250 posto. Jasno je da svaka medalja ima dvije strane i da se na drugoj strani mogu očekivati problemi; dvije litre tekućine naprosto se ne mogu uliti u bocu od litre', kaže Marušić.

'U ovom trenutku nadamo se da će pozitivni efekti biti veći od negativnih, no pravo rješenje je u kategoriji kapitalnih. Novi pristup splitskoj luci, most prema Kaštelima, povezivanje zračne i trajektne luke željeznicom i dovršetak obilaznice do Omiša su apsolutni državni prioriteti', smatra Marušić.