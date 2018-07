Reportaža s Čiova: Takvu radost rijetko sam vidio. Šetaju, voze se, naprave krug, pa se opet vraćaju. Izgledaju kao u transu!

Fantazija, rapsodija, čudo. Bezbroj epiteta i metafora prosipalo se posljednjih dana u Trogiru i okolici, još otkako je u utorak dočekano otvaranje famoznog mosta i potom euforično - uz vatromet, masovni koncert i cjelonoćnu šetnju - proslavljen dan koji bi se komotno mogao prozvati novim trogirskim rođendanom. Ne radi se o pretjerivanju: Reporterska ekipa tportala koji dan kasnije na licu mjesta uvjerila se kako to izgleda kada cijeli jedan grad doslovno prodiše

Čiovski most , naime, stoji oko 207 milijuna kuna, ali čak 85 posto iznosa stiglo je iz europskih fondova.

O tih pet stotina i kusur metara kojima bi se premostio rubni, najzapadniji dio Kaštelanskog zaljeva , sanjarilo se desetljećima. Prve ozbiljne najave početka gradnje zbile su se u kasnoj fazi Ive Sanadera , prije desetak godina, a prva lopata zakopana je prije nešto više od četiri godine. Most je od tada postao predmet čežnje i obožavanja u isto vrijeme, a paralelno su rasle frustracije i bijes zbog činjenice da država nije u stanju svojim građanima osigurati ni minimalnu infrastrukturu za normalan život, kamoli za bavljenje turizmom, pa čak ni ako je to ne košta gotovo ništa.

Kako bilo, Trogirani i Čiovljani odradili su svoju pokoru u obliku prometnih gužvi teško zamislivih u civiliziranom svijetu, jednako kao i šest desetljeća star mostić koji je preko leđa prevalio stotine i stotine tisuća automobila, teških šlepera i autobusa. Nesretnik je jedva izdržao drndanje koje se potom prelijevalo na obližnju zaštićenu gradsku jezgru, a sve to skupa uništavalo je i spomenik kulture nulte kategorije i živce građana i turista. Na otoku Čiovu ljudi su doslovno umirali jer se hitna pomoć do njih naprosto nije uspijevala probiti. A ljeti ondje boravi oko 60 tisuća ljudi.

I eto, patnjama je došao kraj. Već na svečanom otvaranju prvi nestrpljivci uspjeli su za*ebati protokol i prošetati se mostom prije premijera Plenkovića, potom se njime probila kolona skutera i motora, a u roku od sat vremena župan Blaženko Boban naredio je da se maknu barikade i da elegantna čelično-betonska konstrukcija započne svoj samostalan život. Doduše, još najmanje tjedan dana čekat će se otvaranje pristupne ceste s kopnene strane, dok će na otočnoj to potrajati čak do rujna, no sve skupa ipak je doživljeno kao prava mala revolucija.

'Znaš šta, takvu radost rijetko sam vidio. Ljudi šetaju, voze se i guštaju, pa naprave krug, pa se opet vraćaju. Izgledaju kao u transu', referira nam Frano Matković. Zatekli smo ga u jednom od improviziranih kontejnera na čiovskoj strani, ondje će kao zaštitar dežurati još nekoliko dana, dok se gradilište ne raspremi. Proteklih mjeseci doslovno je čuvao most, a to nije bio nimalo lak zadatak.