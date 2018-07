Istražujući splitski kaos došli smo do šokantnog podatka: Dok su obećavali cestu, propala im je čak i dozvola!

Prometni kolapsi koji se sve češće i sve intenzivnije događaju u Splitu i okolici, od Trogira do Makarske, ove godine postali su ozbiljna prijetnja razvoju turizma, ali i bez njega sve su manje izdržljivi za lokalno stanovništvo. Drugi najveći grad u državi jedini je koji još uvijek nema pristojnu cestovnu obilaznicu, a prostor s gotovo pola milijuna ljudi stenje pod pritiskom. Višedesetljetno zapuštanje stiže na naplatu

Na to se nadovezuje niz drugih poteškoća: kompletna splitska aglomeracija na autocestu se spaja jednom jedinom brzom cestom preko Klisa, dva prilaza samom splitskom poluotoku konstantno su zagušena i ne zna se je li teže u grad ući ili iz njega izaći, dok je trajektna luka posebna priča. Premda je službeno treća najprometnija na Mediteranu i godišnje opsluži preko pet milijuna putnika, a brodovi prema svim otocima klize uredno, precizno i konstantno, prava lutrija je uopće probiti se do njih kroz famoznu Zvonimirovu ulicu, u stvarnosti crvuljak u kojemu se u kolonama čeka i tijekom zime. Ljeti, u prosjeku dva sata.

U kaotični mozaik savršeno se uklapa Omiš, grad koji je gužvama i prometnim čepovima stisnut doslovno s obje strane - iz smjera Splita i Makarske - a kompletna magistrala na ovom dijelu obale, tih nekoliko desetaka kilometara, češće služi kao panoramsko odmorište nego prometnica. Zbijaju se šale o djeci koja su rođena u automobilu kod Omiša, a po dolasku u Split već su diplomirala. No barem se Makarska nedavno 'oslobodila': na ovoj rivijeri donedavno su turiste vadili iz postelja u tri sata ujutro kako bi pet ili šest sati kasnije uhvatili svoj let sa sedamdeset kilometara udaljenog aerodroma, ali otvaranjem tunela kroz Biokovo nekako uspijevaju zaobići omiško-splitske čepove.

O nadogradnji se počelo razmišljati još u doba zrelog socijalizma, kada se najavljivala 'moderna četverotračna prometnica do 1990. godine', potom početkom dvijetisućitih s rokom 'do 2008. godine', pa u doba spomenutog ministra Siniše Hajdaša Dončića koji je obećao cestu 'do 2017. godine' i kasnije 'do 2020. godine'. Najnovije prognoze spominju '2023. godinu', no razumjet ćete zašto smo i nju stavili u navodnike. Četrdeset godina čežnje i lažnih obećanja za pišljivih dvadesetak kilometara asfalta.

Posljednji put Splićani su se ozbiljno proveselili tamo negdje sredinom dvijetisućitih, kada je tadašnji premijer Ivo Sanader zvučno najavio dovršetak gradnje obilaznice u roku od nekoliko godina - dapače, upravo za tu namjenu uzet je kredit Svjetske banke u iznosu od osamdesetak milijuna eura. Slučaj će htjeti da je Sanader bio dosta tašt i osjetljiv na svoj imidž u javnosti, a da je toga bio svjestan gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel: on ga je mjesecima zatrpavao razglednicama prometnih gužvi sve dok ovaj novac nije prenamijenjen upravo za riječku obilaznicu, inače otprilike upola manje prometnu od splitske. A postalo je povijest - kriza i besparica, bogme i drugi prioriteti u hrvatskoj prometnoj renesansi, drugi najveći hrvatski grad ostavili su u potpunoj blokadi.

'Okupili smo sve gradonačelnike s ovog područja i sa županom digli problem na nacionalnu razinu. Nakon sjednice Vlade u Splitu naši prometni projekti dobili su državni i strateški karakter, stavljeni su na listu prioriteta, ali problem jest da se dosad nije radilo gotovo pa ništa. Znam da običnim građanima riječi poput 'studije' ili 'elaborata' ne znače puno, no naprosto se tako mora raditi, a dovršetkom papirologije ceste su izgrađene gotovo pa sedamdeset posto. U mom mandatu duboko ćemo zagrabiti i sve projekte izgurati do konkretnih razina - izvući ćemo Split i okolicu iz izolacije u kojoj se nepravedno nalazi', tvrdi za tportal gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Vlada je početkom svibnja doista proglasila strateškim nekoliko bitnih projekata: od obilaznice Solin-Split-Omiš, preko novog izlaza s autoceste i njegovog spoja preko tunela Kozjak do samog centra Splita, moguće i mostom preko Kaštelanskog zaljeva, do probijanja novog pristupa trajektnoj luci. Tu je i produžetak željezničke pruge kojom bi se luka spojila s aerodromom, po brojkama već danas potpuno ravnopravnim zagrebačkom, a kao kuriozitet izdvojimo podatak da je današnji splitski pročelnik Jure Vojnović još kao mladić 1992. godine diplomirao upravo na temu željezničke veze Split - Trogir.