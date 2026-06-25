Spas od vrućine: U Zagrebu ovog vikenda besplatan ulaz na gradske bazene, muzeje i galerije

'Tijekom toplinskog vala važno nam je građanima osigurati što više dostupnih mjesta na kojima se mogu rashladiti i skloniti od visokih temperatura. Zato smo ovog vikenda omogućili besplatan ulaz na gradske bazene, kao i u niz klimatiziranih kulturnih ustanova. Pozivam građane da iskoriste ove mogućnosti da se rashlade, te da se pridržavaju preporuka stručnjaka o zaštiti zdravlja tijekom velikih vrućina', poručio je Tomislav Tomašević , gradonačelnik Grada Zagreba.

Bez naplate ulaznica bit će otvoreni klimatizirani prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog muzeja, Etnografskog muzeja i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, kao i galerijski prostor 'Školica za pet' Hrvatskog školskog muzeja u Hebrangovoj 5. Besplatan ulaz omogućen je i u Muzeju grada Zagreba, čiji je prostor djelomično klimatiziran.



Na raspolaganju su i Knjižnice grada Zagreba, koje djeluju na 42 lokacije u svim gradskim četvrtima. Većina knjižničnih prostora je klimatizirana te tijekom ljetnih mjeseci predstavlja ugodno mjesto za boravak, čitanje i sudjelovanje u brojnim programima. Detaljnije informacije o programima dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Knjižnica grada Zagreba.

Građani će tijekom vikenda moći besplatno koristiti sve gradske bazene, sukladno njihovom radnom vremenu.

Podsjećamo, građanima je dostupno i 197 javnih zdenaca s pitkom vodom raspoređenih diljem Zagreba. Njihov broj posljednjih se godina kontinuirano povećava, a najbliži zdenac moguće je jednostavno pronaći putem interaktivne karte dostupne na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Grad Zagreb poziva građane da tijekom razdoblja visokih temperatura koriste dostupne mogućnosti za rashlađenje te da prate preporuke za zaštitu zdravlja koje objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.