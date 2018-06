Španjolska ima najviše žena u Vladi, a kako stoji Hrvatska?

Čak 11 žena te šest muškaraca sjedi u novoj španjolskoj Vladi socijalista Pedra Sancheza. Najveći je to broj žena u ijednoj španjolskoj Vladi dosad. Prije nekoliko godina žene je u fokus stavio i kanadski premijer Justin Trudeau, koji je ženama u vladi dodijelio jednaki broj pozicija kao i muškarcima. Provjerili smo kakva je situacija u Hrvatskoj

Daleko je to još uvijek od nove španjolske Vlade koju većinom čine žene. Ministrice koje je za svoje suradnice pozvao novi premijer Pedro Sanchez , između ostalog, na čelu su resora pravosuđa, obrane, prosvjete, financija, ravnopravnosti spolova, ali i teritorijalne uprave.

Do prije nekoliko tjedana Plenkovićev kabinet imao je najviše žena od svih dosadašnjih Vlada. Čak šest ministrica, od čega su dvije bile potpredsjednice Vlade sjedio je u Banskim Dvorima. Odlaskom Martine Dalić taj je broj spao na pet pa su dio Plenkovićeve vlade sada potpredsjednica i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović- Burić , ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak , ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac , ministrica demografije Nada Murganić te ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.

Iako je Plenkovićeva vlada do nedavno imala najveći broj žena, do tog broja došao je tek nakon razlaza s Mostom, kada su u vladu ušle Blaženka Divjak, a kasnije i Marija Pejčinović-Burić.

U susjednoj Srbiji situacija je više slična Hrvatskoj. Od 21 ministra u Vladi sjede četiri ministrice, a zadužene su za graditeljstvo, pravosuđe, europske integracije, dok je jedna ministrica bez protfelja zadužena za demografiju. Jedna od njih je i potpredsjednica Vlade, no ipak je svima njima šefica srbijanska predsjednica Vlade Ana Brnabić.

No, nije Sanchez jedini. Uloga žena bila je važna i u, sada već Vladi u odlasku , slovenskog premijera Mire Cerara , gdje polovicu kabineta čine žene. Od 16 ministara u Cerarovoj vladi osam su žene. Ministrice tamo drže resore unutarnjih poslova, obrane, rada i socijalnih pitanja, financija, zdravstva, obrazovanja, zaštite okoliša te razvoja i strateških projekata.

No, iznenađujuće u novijoj povijesti najmanji broj žena u Vladi imala je do sada jedina žena na čelu vlade, bivša premijerka Jadranka Kosor. Iako je, nakon odlaska Ive Sanadera, preuzela Vladu i imala tri žene članice Vlade, mandat je završila samo s jednom. Tako je u svom mandatu imala Đurđu Adlešić kao potpredsjednicu Vlade bez ministarske funkcije ali i Biancu Matković koja je jedno vrijeme bila ministrica bez portfelja da bi kasnije postala državna tajnica. Mandat je Kosor startala i s Marinom Matulović-Dropulić na čelu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, no pred kraj manadata zamijenila ju je s Brankom Bačićem. Kraj mandata ipak je dočekala Martina Dalić na čelu resora financija, iako je nije bilo na početku Kosoričinog mandata.

Do Plenkovićevog mandata najviše je žena bilo u prvoj Sanaderovoj vladi, kroz koju je prošlo pet ministrica. Već tada ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva bila je Marina Matulović-Dropulić, Jadranka Kosor potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, dok su Vesna Škare Ožbolt i Ana Lovrin podijelile mandat u Ministarstvu pravosuđa. Kolinda Grabar-Kitarović bila je pak na čelu resora vanjskih poslova i europskih integracija, a nekoliko godina kasnije izabrana je i za prvu predsjednicu.