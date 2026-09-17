Šok u Karlovcu: Uhićen poznati trener zbog sumnje na spolno zlostavljanje djece

Poznati trener s područja Karlovačke županije uhićen je pod sumnjom za spolnu zlouporabu djece
Kako javlja Jutarnji list, noć je proveo u policiji, a danas bi trebao biti ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.
Karlovačka policija potvrdila je da je provela kriminalističko istraživanje na 58-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina.
Jutarnji list navodi da je riječ o dugogodišnjem treneru jednog borilačkog sporta koji je tijekom karijere više puta primio priznanja za svoj rad, promicanje sporta, ali i promociju grada i županije u kojoj djeluje.
Prema neslužbenim informacijama, cijeli slučaj prijavili su roditelji djece nakon što su im ona ispričala o neprimjerenom ponašanju trenera.
Što se točno događalo, utvrdit će istraga.
Nakon što se obavi ispitivanje osumnjičenika, državno odvjetništvo donijet će odluku o daljnjim postupcima. Može, među ostalim, predložiti određivanje istražnog zatvora, kao i sprječavanje kontakta s navodnim žrtvama.