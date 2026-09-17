proveo noć u policiji

Šok u Karlovcu: Uhićen poznati trener zbog sumnje na spolno zlostavljanje djece

M.Či.

17.09.2026 u 09:10

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Poznati trener s područja Karlovačke županije uhićen je pod sumnjom za spolnu zlouporabu djece

Kako javlja Jutarnji list, noć je proveo u policiji, a danas bi trebao biti ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

Karlovačka policija potvrdila je da je provela kriminalističko istraživanje na 58-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina.

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Jutarnji list navodi da je riječ o dugogodišnjem treneru jednog borilačkog sporta koji je tijekom karijere više puta primio priznanja za svoj rad, promicanje sporta, ali i promociju grada i županije u kojoj djeluje.

Prema neslužbenim informacijama, cijeli slučaj prijavili su roditelji djece nakon što su im ona ispričala o neprimjerenom ponašanju trenera.

Što se točno događalo, utvrdit će istraga.

Nakon što se obavi ispitivanje osumnjičenika, državno odvjetništvo donijet će odluku o daljnjim postupcima. Može, među ostalim, predložiti određivanje istražnog zatvora, kao i sprječavanje kontakta s navodnim žrtvama.

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