Danas kreće promjena vremena: Moguće su i nevere, evo gdje prijete intenzivne oborine

Zapadni dijelovi Hrvatske danas će biti pod oblacima i kišom, mjestimice uz obilnije pljuskove i grmljavinu, dok će na istoku, a osobito na jugu, prevladavati sunčanije i toplije vrijeme. Na moru će biti vjetrovito.

Najviše sunca očekuje se u Podunavlju. Prema zapadu istočne Hrvatske naoblaka će se postupno povećavati, a poslijepodne i navečer ponegdje može pasti kiša. Uz sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najviša temperatura bit će od 22 do 25 °C u zapadnijim krajevima te između 26 i 29 °C na istoku. U središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo, mjestimice i pretežno oblačno, uz povremenu kišu. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura kretat će se između 11 i 15 °C, a dnevna od 18 do 23 °C. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, javlja HRT.

Najviše oblaka i oborine očekuje se na zapadu zemlje, gdje lokalno može pasti i veća količina kiše. U Gorskoj Hrvatskoj puhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati slabo do umjereno, mjestimice i jako jugo. Vjetar će ponegdje prolazno okrenuti na jugozapadnjak, a potom na buru, lokalno jaku i s olujnim udarima. Dnevna temperatura bit će od 19 do 24 °C u Lici i Gorskom kotaru te između 22 i 27 °C na sjevernom Jadranu. DHMZ je zbog mogućeg nevremena i veće količine kiše objavio meteoalarm. Prema DHMZ-u, najgori se uvjeti očekuju u Gorskom kotaru i Kvarneru.