Danas kreće promjena vremena: Moguće su i nevere, evo gdje prijete intenzivne oborine

Zapadni dijelovi Hrvatske danas će biti pod oblacima i kišom, mjestimice uz obilnije pljuskove i grmljavinu, dok će na istoku, a osobito na jugu, prevladavati sunčanije i toplije vrijeme. Na moru će biti vjetrovito.
Najviše sunca očekuje se u Podunavlju. Prema zapadu istočne Hrvatske naoblaka će se postupno povećavati, a poslijepodne i navečer ponegdje može pasti kiša. Uz sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najviša temperatura bit će od 22 do 25 °C u zapadnijim krajevima te između 26 i 29 °C na istoku.
U središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo, mjestimice i pretežno oblačno, uz povremenu kišu. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura kretat će se između 11 i 15 °C, a dnevna od 18 do 23 °C. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, javlja HRT.
Najviše oblaka i oborine očekuje se na zapadu zemlje, gdje lokalno može pasti i veća količina kiše. U Gorskoj Hrvatskoj puhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati slabo do umjereno, mjestimice i jako jugo. Vjetar će ponegdje prolazno okrenuti na jugozapadnjak, a potom na buru, lokalno jaku i s olujnim udarima. Dnevna temperatura bit će od 19 do 24 °C u Lici i Gorskom kotaru te između 22 i 27 °C na sjevernom Jadranu.
DHMZ je zbog mogućeg nevremena i veće količine kiše objavio meteoalarm. Prema DHMZ-u, najgori se uvjeti očekuju u Gorskom kotaru i Kvarneru.
Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije puhat će jugo, samo ponegdje jako. Prevladavat će sunčano vrijeme, dok će na sjeveru Dalmacije prolazno biti više oblaka, uz mogućnost kiše i lokalnih pljuskova. Temperatura se neće znatnije mijenjati u odnosu na srijedu: najviša će biti između 27 i 30 °C, a najniža od 12 do 17 °C u unutrašnjosti te od 18 do 22 °C uz obalu.
Sunčano će ostati i na krajnjem jugu Hrvatske, uz slabo do umjereno jugo te malo do umjereno valovito more. Temperatura će biti slična onoj u srednjoj Dalmaciji.
Na kopnu će u petak i tijekom prvog dijela subote biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje i grmljavinom. U drugom dijelu subote slijede smirivanje vremena i razvedravanje, a nedjelja će biti sunčanija i toplija. Ujutro će mjestimice biti magle.
U petak i na Jadranu kiša, lokalno i nevere. Kiše, pa i u obliku pljuskova može biti i u subotu, uglavnom u noći i ujutro na jugu, a poslijepodne sve manje oblaka. U subotu će još puhati jugo, na sjeveru će okrenuti na buru koje će biti i u subotu, a u pretežno sunčanu nedjelju zapuhat će sjeverozapadnjak, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.