Što se događa iza kulisa hrvatskog zdravstva? Pokrenut anonimni upitnik za zdravstvene radnike

Mogu prijaviti i sumnju na netočno vođenje dokumentacije, diskriminaciju pacijenata ili zaposlenika, mobing i zastrašivanje, neplaćeni prekovremeni rad, kršenje radnih prava i prava pacijenata te neetično ponašanje rukovodstva.

U 23 pitanja zaposlenike se, među ostalim, pita o nedostatku zdravstvenog osoblja, opreme, lijekova i potrošnog materijala, predugim listama čekanja, mogućem ugrožavanju sigurnosti pacijenata, korupciji i pogodovanju, sukobu interesa te nepravilnostima u javnoj nabavi.

Upitnik se pokreće povodom Svjetskog dana sigurnosti pacijenata, 17. rujna, a Udruga navodi da zdravstvenim radnicima želi omogućiti siguran prostor za upozoravanje na propuste i rizike kojima svjedoče u svojim ustanovama.

Od ispitanika se traži da procijene koliko dugo problem traje, koga najviše pogađa i koliki predstavlja rizik za sigurnost pacijenata. Mogu navesti i smatraju li da su povrijeđena pojedina prava pacijenata, među njima pravo na pravodobnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku skrb, informiranost, privatnost, dostojanstvo, drugo stručno mišljenje te sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb.

Prijave, pritisci i povjerenje u vlastitu ustanovu

Upitnik ispituje i jesu li zaposlenici na problem već upozorili unutar ustanove ili nadležna tijela te kakav je bio odgovor na prijavu. Među ponuđenim odgovorima su rješavanje problema, izostanak reakcije, ignoriranje prijave te pritisci ili osveta prema osobi koja je na problem upozorila.

Zdravstveni radnici mogu ozbiljnost problema ocijeniti od jedan do deset te procijeniti radi li se o izoliranom slučaju, problemu pojedinog odjela ili ustanove, regionalnom ili nacionalnom problemu.

U završnom dijelu upitnika Udruga pita zaposlenike bi li se kao pacijenti ili članovi njihovih obitelji bez zadrške prepustili liječenju u ustanovi u kojoj rade.

Pita ih se i bi li u slučaju ozbiljnijeg liječenja sebe ili člana obitelji smatrali potrebnim koristiti osobne veze ili poznanstva kako bi osigurali odgovarajuću zdravstvenu skrb.

Iz Udruge kažu da posljednjih godina primaju sve više obraćanja liječnika, medicinskih sestara, tehničara i drugih zdravstvenih djelatnika koji upozoravaju na probleme u sustavu, ali ih se dio, prema njihovim navodima, ne usuđuje prijaviti unutar vlastitih ustanova zbog straha od profesionalnih posljedica ili narušavanja odnosa s poslodavcem.

Naglašavaju da svrha upitnika nije traženje pojedinačnih krivaca nego prepoznavanje rizika i sustavnih propusta te pokretanje inicijativa za poboljšanje sigurnosti pacijenata i uvjeta rada.

Sudjelovanje je anonimno, a ime i adresa elektroničke pošte ne prikupljaju se automatski. Ispitanici mogu dobrovoljno ostaviti kontakt žele li naknadno dati dodatne informacije.