Poziv koji je promijenio sve: Halo, Miljenko? Osvojili ste 50.000 eura

Miljenko ovome pozivu isprva nije povjerovao, a potvrdu da je vijest istinita potražio je na službenim stranicama Hrvatske Lutrije. Pod objavljenim dobitnikom glavne nagrade ugledao je svoje ime i tek tada bio siguran da poziv nije bio šala te da je doista osvojio ovaj vrijedan iznos.

U nagradnim igrama Hrvatske Lutrije sudjelovao je i ranije te je već osvajao dnevne nagrade, no ovoga puta riječ je o puno većem iznenađenju. Najčešće igra Sve ili Ništa i Eurojackpot, a uz uplatu se, kako kaže, rado „počasti“ i pokojom Instant srećkom.