dobitna srećka

Poziv koji je promijenio sve: Halo, Miljenko? Osvojili ste 50.000 eura

V. B.

17.09.2026 u 09:19

Euri (ilustracija)
Euri (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
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Kad je na telefonu zazvonio nepoznat broj, Miljenko se nije javio, no nakon nekoliko uzastopnih poziva ipak je podignuo slušalicu. S druge strane ga je dočekala sretna vijest da je osvojio glavnu nagradu Hrvatske Lutrije u nagradnoj igri Nikad bolje ljeto 2026., u vrijednosti 50.000 eura, priopćili su iz Lutrije

Miljenko ovome pozivu isprva nije povjerovao, a potvrdu da je vijest istinita potražio je na službenim stranicama Hrvatske Lutrije. Pod objavljenim dobitnikom glavne nagrade ugledao je svoje ime i tek tada bio siguran da poziv nije bio šala te da je doista osvojio ovaj vrijedan iznos.

U nagradnim igrama Hrvatske Lutrije sudjelovao je i ranije te je već osvajao dnevne nagrade, no ovoga puta riječ je o puno većem iznenađenju. Najčešće igra Sve ili Ništa i Eurojackpot, a uz uplatu se, kako kaže, rado „počasti“ i pokojom Instant srećkom.

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Među Miljenkovim prijavama bila je i ona ostvarena Instant srećkom kupljenom na prodajnom mjestu Tiska u Sračincu. Upravo mu je ta prijava na završnom izvlačenju donijela sreću i glavnu nagradu u vrijednosti od 50.000 eura.

„Nagrada nije mogla doći u boljem trenutku!“ otkrio nam je, a detalje kako će ovaj iznos potrošiti ipak će zadržati za sebe. Poziv s nepoznatog broja na kraju je ipak vrijedilo provjeriti.

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