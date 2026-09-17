Problematična hitna izmjena zakona: Ovi ljudi bi mogli raditi do 67. godine

Izmjenama se precizira i ograničenje mandata čelnika javnih visokih učilišta . Osoba koja je dva mandata bila rektor javnog sveučilišta ili dekan javnog fakulteta odnosno veleučilišta više neće moći ponovno biti izabrana na istom visokom učilištu, ni nakon stanke. Uvode se i jasniji rokovi i postupci za imenovanje vršitelja dužnosti ako visoko učilište ne uspije izabrati rektora ili dekana, nakon što su dosadašnje nejasnoće u nekim slučajevima dovodile do zastoja u radu institucija.

Dosad im je ugovor o radu prestajao nakon stjecanja uvjeta za mirovinu , odnosno u pravilu sa 65 godina, a Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu. Zakon se predlaže po hitnom postupku kako bi se novo pravo moglo koristiti već u tekućoj akademskoj godini.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ubuduće će morati dati prethodnu suglasnost na ustroj općih radnih mjesta na sveučilištima. Uvodi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače čime im se omogućuje daljnje profesionalno napredovanje.

Prije toga zastupnici će raspraviti izmjene Zakona o trgovačkim društvima koji se usklađuje s EU direktivom, a kojom se uspostavlja novi europski okvir/model za dionice s višestrukim pravom glasa (MVS dionice). "Glavna svrha ove direktive je proširenje izvora financiranja za naše poduzetnike, smanjenje oslanjanja poduzetnika na one tradicionalne, bankovne izvore financiranja i na taj način dodatne investicijske prilike", kazao je ranije ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na sjednici Vlade.

Izmjenama Zakona o obrtu uvodi se institut obiteljskog obrta

Sabor će raspraviti i izmjene Zakona o obrtu kojim će se komorski doprinosi smanjiti s 2 na 1,5 posto osnovnog osobnog odbitka, a uvodi se i institut obiteljskog obrta. Institut obiteljskog obrta omogućit će članovima obrtnikovog kućanstva da mu pomažu bez zasnivanja radnog odnosa, a također će učiniti jednostavnijim nastavak rada nakon njegove smrti, uz uvjete i rokove nasljednicima za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija.

Novost je i da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, bez obustave isplate mirovine.

Predložene izmjene predviđaju i da majstorske školu mogu s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK) osnivati i jedinice lokalne i područne samouprave i druge pravne i fizičke osobe.

Također predviđaju i da se naukovanje može provoditi kod obrtnika, ali i u trgovačkom društvu, ustanovi, zadruzi ili udruzi koja obavlja gospodarsku djelatnost.