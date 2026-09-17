Zašto je vojnicima na terenu hrana manje bitna? 'Trebaju vam tri minute...'

Neizostavan dio opreme svakog vojnika, kad ide na teren, vojnički je obrok. No, pitate li njih, hrana i nije toliko važna
Kako su ispričali novinaru Domagoju Koprivnjaku za Dnevnik NoveTV, hranu, prije svega traže u prirodi. Tek ako je tamo nema, posežu za gotovim obrocima, složenim u kutijama. Svaka kutija u sebi sadrži između 4000 i 4500 kalorija. Od paštete i gulaša, preko napitaka, do čokolade i suhog voća.
Pa ipak, kako je pojasnio pukovnik Miro Bogdan, neke druge stvari su važnije od hrane.
'Treba vam tri minute zraka prije nego što tijelo odumre, trebam otprilike tri dana bez vode prije nego što tijelo izgubi funkciju, tri sata u nekakvim ekstremnim vremenskim uvjetima bez skloništa i tek tri tjedna po pitanju prehrambenih navika. Tako da hrana je tek neki četvrti prioritet u svemu tome', rekao je.
Na terenu je ponekad ključna i improvizacija. Primjerice, od poklopca konzerve u kojoj je mesni narezak može se napraviti i žlica i nož s kojim ga se može pojesti.
Ono što im u individualnom borbenom obroku, kako se taj paket službeno naziva, nedostaje je nešto čime bi zagrijali hranu, ali bez plamena.
'Jer u današnje doba modernog ratovanja otvoren plamen vam je demaskirajući element, a s obzirom na to da mi ga ne imamo, na neki način jedemo sve što je već gotovo pripremljeno hladno. Doduše, bilo bi puno ukusnije i bolje kada bi mogli ga zagrijati', rekao je za Dnevnik Nove TV pukovnik Bogdan i dodao kako je u paketu čak i možda previše slatkih stvari.