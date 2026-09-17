Zašto je vojnicima na terenu hrana manje bitna? 'Trebaju vam tri minute...'

Kako su ispričali novinaru Domagoju Koprivnjaku za Dnevnik NoveTV , hranu, prije svega traže u prirodi. Tek ako je tamo nema, posežu za gotovim obrocima, složenim u kutijama. Svaka kutija u sebi sadrži između 4000 i 4500 kalorija. Od paštete i gulaša, preko napitaka, do čokolade i suhog voća.

'Treba vam tri minute zraka prije nego što tijelo odumre, trebam otprilike tri dana bez vode prije nego što tijelo izgubi funkciju, tri sata u nekakvim ekstremnim vremenskim uvjetima bez skloništa i tek tri tjedna po pitanju prehrambenih navika. Tako da hrana je tek neki četvrti prioritet u svemu tome', rekao je.

Na terenu je ponekad ključna i improvizacija. Primjerice, od poklopca konzerve u kojoj je mesni narezak može se napraviti i žlica i nož s kojim ga se može pojesti.

Ono što im u individualnom borbenom obroku, kako se taj paket službeno naziva, nedostaje je nešto čime bi zagrijali hranu, ali bez plamena.

'Jer u današnje doba modernog ratovanja otvoren plamen vam je demaskirajući element, a s obzirom na to da mi ga ne imamo, na neki način jedemo sve što je već gotovo pripremljeno hladno. Doduše, bilo bi puno ukusnije i bolje kada bi mogli ga zagrijati', rekao je za Dnevnik Nove TV pukovnik Bogdan i dodao kako je u paketu čak i možda previše slatkih stvari.