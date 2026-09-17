Slavonci već sade tropske kulture: Soju više ni ne žanju, a evo što je sve podbacilo

Ekstremna suša i toplinski val teško su pogodili slavonsku poljoprivredu. Unatoč temperaturnom osvježenju, posljedice su vidljive na gotovo svim ratarskim kulturama
Suncokret, kukuruz, soja i šećerna repa zabilježili su znatno slabije prinose, a najgore je prošla soja. Nakon velikih ulaganja i druge loše godine zaredom, pojedini proizvođači odustaju čak i od žetve.
‘Soja ima jako veliki postotak, da se ne isplati u njivu, čak ljudi idu s malčerima i malčiraju, ne isplati se ići kombajnom skidat urod’, rekao je ratar Tomislav Lovković, prenosi Dnevnik.hr.
Zbog posljedica ekstremnih vremenskih prilika Osječko-baranjska županija proglasila je prirodnu nepogodu.
‘Da bi se proglasila, treba biti prinos umanjen za 30 posto u odnosu na trogodišnje prethodno razdoblje na području jedinice lokalne samouprave. Tijekom kolovoza smo zaprimili od svih jedinica lokalne samouprave zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Nakon analiziranja je utvrđeno da imaju osnove’, rekao je Ilija Pranjić, pročelnik županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu.
Sjetva će se morati mijenjati
Stručnjaci upozoravaju da će ratari zbog sve toplijih ljeta morati prilagoditi izbor kultura i vrijeme sjetve.
‘Sve više se govori o alternativnim, tropskim kulturama koje sve više pune prostor u Slavoniji i Baranji. Vjerujem da će se kukuruz i dalje uzgajati, ali uz izmjene – morat će se voditi računa o roku sjetve, s kraćom vegetacijom koja će uspjeti pobjeći ovim ekstremnim uvjetima’, rekao je Danijel Jug, agroklimatolog s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.
Procjene klimatologa pokazuju da će ljeta biti sve toplija, što ne donosi dobre izglede za poljoprivrednu proizvodnju.
'Ovakve suše nije bilo 50 godina'
‘Ovo je najhladnija godina u sljedećim godinama koje će bit pred nama, to nisu dobre pretpostavke za kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju’, dodao je Jug.
Razmjere ovogodišnje suše potvrđuje i Lovković.
‘Ovako sušno ljeto teško se prisjetiti u mojih 50 godina. Znalo je biti kiše, ali ovako ekstremne temperature i razlike, nezapamćeno’, rekao je.