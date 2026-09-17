Slavonci već sade tropske kulture: Soju više ni ne žanju, a evo što je sve podbacilo

Suncokret, kukuruz, soja i šećerna repa zabilježili su znatno slabije prinose, a najgore je prošla soja. Nakon velikih ulaganja i druge loše godine zaredom, pojedini proizvođači odustaju čak i od žetve.

‘Soja ima jako veliki postotak, da se ne isplati u njivu, čak ljudi idu s malčerima i malčiraju, ne isplati se ići kombajnom skidat urod’, rekao je ratar Tomislav Lovković, prenosi Dnevnik.hr.

Zbog posljedica ekstremnih vremenskih prilika Osječko-baranjska županija proglasila je prirodnu nepogodu.

‘Da bi se proglasila, treba biti prinos umanjen za 30 posto u odnosu na trogodišnje prethodno razdoblje na području jedinice lokalne samouprave. Tijekom kolovoza smo zaprimili od svih jedinica lokalne samouprave zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Nakon analiziranja je utvrđeno da imaju osnove’, rekao je Ilija Pranjić, pročelnik županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu.