UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Plenković obećao pomoć Zagrebu: Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu

Izvor: Pixsell/montaža: Neven Bučević  /  Autor: Sanjin Strukić/Igor Kralj/Pixsell
Bionic
Reading
Snijeg i orkanski udari vjetra paralizirali su velik dio Hrvatske, a najteže je pogođen Zagreb gdje je otkazana nastava, promet je u kaosu, a gradske službe imaju stotine intervencija zbog srušenih stabala i oštećene infrastrukture. Na snazi je i dalje crveni meteoalarm, ratimo razvoj situacije iz minute u minutu

Vatrogasci i gradske službe su na terenu, a zbog orkanskih udara vjetra očekuju se dodatne poteškoće – situaciju pratimo iz minute u minutu.

NEVRIJEME U ZAGREBU

Ključne informacije:

  • Otkazana nastava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji zbog sigurnosti učenika
  • Građani dobili upozorenja putem sustava HR-ALARM
  • Veliki problemi u prometu - prekidi tramvajskih linija (Maksimir–Dubrava) i poremećaji autobusnih linija
  • Stotine intervencija vatrogasaca zbog srušenih stabala i štete
  • Oštećena infrastruktura (npr. nadstrešnica u KBC-u Zagreb, Dom sportova, Cibona), bez ozlijeđenih
  • Snijeg i zimski uvjeti na cestama (Gorski kotar, Lika), ograničenja za kamione i otežana vožnja
  • Kolnici mokri i skliski, česte prometne nesreće i pozivi vozačima na oprez
  • Vatrogasci apelirali na građane: Ne zovite ako nije hitno!
  • Oštećeno je 40 zagrebačkih škola
  • Stabla popadala po automobilima i nekim kućama
  • Andrej Plenković najavio pomoć Zagrebu u saniranju štete
Zagreb: Olujni vjetar stvara probleme u centru grada
  • Zagreb: Olujani vjetar stvara probleme u centru grada
  • Zagreb: Olujani vjetar stvara probleme u centru grada
  • Zagreb: Olujani vjetar stvara probleme u centru grada
  • Zagreb: Olujani vjetar stvara probleme u centru grada
  • Zagreb: Olujani vjetar stvara probleme u centru grada
    +8
Zagreb: Olujni vjetar stvara probleme u centru grada Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

  • 19:49

    19:49

    Oglasio se ZG Holding, otkrili koliko intervencija su imali

    Zbog snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, sve operativne službe Zagrebačkog holdinga rade na uklanjanju posljedica nepogode u kontinuiranoj suradnji s ostalim hitnim službama. Prilikom rada, poseban je naglasak na sigurnosti rada, tako da je prioritetni fokus svih timova uklanjanje stabala i granja s prometnica kako bi se osigurala prometna protočnost i sigurnost pješaka, dok se radovi na visinama planiraju po prestanku jakog vjetra. Po završetku nevremena uslijedit će temeljito čišćenje grada i uklanjanje preostalih posljedica, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.

    Do petka, 27.03.2026. u 15 sati Podružnica Zagrebačke ceste odradila je preko 400 intervencija na uklanjanju granja i stabala s cesta, spremnika, ograda, srušenih prometnih znakova, popravaka semaforskih uređaja, čišćenja snijega sa Sljemenske cesta i zatvaranju prometnica.

    Podružnica Zrinjevac zabilježila je 350 terenskih intervencija uklanjanja porušenih stabala i granja s prometnica.

    Čistoća ima na terenu 44 ekipe s ukupno i 225 radnika. Radi se na uklanjanju grana kao i spremnika s javnih prometnih površina.
    Zbog drveća koje je palo, ulaz na groblje Mirogoj je zatvoren. Apeliramo na građane da do prestanka nevremena i sanacije posljedica nevremena ne posjećuju gradska groblja. Na svim lokacijama zabilježeni su padovi stabala. Sanaciji nastale štete pristupit će se čim se za to stvore sigurnosni uvjeti, a procjeni nastale štete pristupit će se u narednim danima.

    GSKG je zaprimio 331 prijavu oštećenja na zgradama od kojih se njih 304 se odnosi na oštećenja kosih i ravnih krovova te dijelova krovišta. Sanaciji štete pristupit će se nakon smirivanja nepovoljnih vremenskih prilika.
    Također, upućujemo apel sugrađanima da za vrijeme trajanja nevremena izbjegavaju parkove i javne zelene površine zbog realne opasnosti od loma grana ili rušenja stabala.

    Oglasio se ZG Holding, otkrili koliko intervencija su imali

    Zbog snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, sve operativne službe Zagrebačkog holdinga rade na uklanjanju posljedica nepogode u kontinuiranoj suradnji s ostalim hitnim službama. Prilikom rada, poseban je naglasak na sigurnosti rada, tako da je prioritetni fokus svih timova uklanjanje stabala i granja s prometnica kako bi se osigurala prometna protočnost i sigurnost pješaka, dok se radovi na visinama planiraju po prestanku jakog vjetra. Po završetku nevremena uslijedit će temeljito čišćenje grada i uklanjanje preostalih posljedica, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.

    Do petka, 27.03.2026. u 15 sati Podružnica Zagrebačke ceste odradila je preko 400 intervencija na uklanjanju granja i stabala s cesta, spremnika, ograda, srušenih prometnih znakova, popravaka semaforskih uređaja, čišćenja snijega sa Sljemenske cesta i zatvaranju prometnica.

    Podružnica Zrinjevac zabilježila je 350 terenskih intervencija uklanjanja porušenih stabala i granja s prometnica.

    Čistoća ima na terenu 44 ekipe s ukupno i 225 radnika. Radi se na uklanjanju grana kao i spremnika s javnih prometnih površina.
    Zbog drveća koje je palo, ulaz na groblje Mirogoj je zatvoren. Apeliramo na građane da do prestanka nevremena i sanacije posljedica nevremena ne posjećuju gradska groblja. Na svim lokacijama zabilježeni su padovi stabala. Sanaciji nastale štete pristupit će se čim se za to stvore sigurnosni uvjeti, a procjeni nastale štete pristupit će se u narednim danima.

    GSKG je zaprimio 331 prijavu oštećenja na zgradama od kojih se njih 304 se odnosi na oštećenja kosih i ravnih krovova te dijelova krovišta. Sanaciji štete pristupit će se nakon smirivanja nepovoljnih vremenskih prilika.
    Također, upućujemo apel sugrađanima da za vrijeme trajanja nevremena izbjegavaju parkove i javne zelene površine zbog realne opasnosti od loma grana ili rušenja stabala.

  • 18:31

    18:31

    Civilna zaštita: Budite i dalje na oprezu

    Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više od 4000 poziva od jučer, 26. ožujka do danas zbog posljedica snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb i Zagrebačku županiju, javili su iz Ravnateljstva civilne zaštite

    Zabilježene su i veće štete: oštećen Košarkaški centar Dražen Petrović, oštećen dio nadstrešnice na bolnici Rebro, oštećenja na više škola i vrtića. 

    Prema svim Županijskim centrima 112 zaprimljeno više od 4700 poziva. Osim Zagreba, najviše dojava stiglo je iz Županijskih centara 112 Karlovac (160) i Krapina (100).

    "Službe su i dalje na terenu i marljivo rade na otklanjanju posljedica. Budite i dalje na oprezu", poručuju iz Civilne zaštite.

    Civilna zaštita: Budite i dalje na oprezu

    Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više od 4000 poziva od jučer, 26. ožujka do danas zbog posljedica snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb i Zagrebačku županiju, javili su iz Ravnateljstva civilne zaštite

    Zabilježene su i veće štete: oštećen Košarkaški centar Dražen Petrović, oštećen dio nadstrešnice na bolnici Rebro, oštećenja na više škola i vrtića. 

    Prema svim Županijskim centrima 112 zaprimljeno više od 4700 poziva. Osim Zagreba, najviše dojava stiglo je iz Županijskih centara 112 Karlovac (160) i Krapina (100).

    "Službe su i dalje na terenu i marljivo rade na otklanjanju posljedica. Budite i dalje na oprezu", poručuju iz Civilne zaštite.

  • 18:26

    18:26

    Tomašević: Najveća šteta na autima i zgradama

    Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u petak, prilikom obilaska šteta na jezeru Bundek, da će prava normalizacija tramvajskog prometa biti moguća tek u ponedjeljak, a naglasio je i da je oštećeno 39 dječjih vrtića, 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola. 

    >> OPŠIRNIJE <<

    Tomašević: Najveća šteta na autima i zgradama

    Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u petak, prilikom obilaska šteta na jezeru Bundek, da će prava normalizacija tramvajskog prometa biti moguća tek u ponedjeljak, a naglasio je i da je oštećeno 39 dječjih vrtića, 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola. 

    >> OPŠIRNIJE <<

  • 17:42

    17:42

    Botanički vrt zatvoren do daljnjeg

    Zbog orkanskih naleta vjetra Vrt je zatvoren za javnost do daljnjeg. Tijekom četvrtka i petka (do 7.00 sati) uočena je manja šteta na pojedinim objektima i opremi.

    Do sada nije zabilježena niti jedna samoizvala stabla ili lom debala i velikih grana, ali udari olujnog vjetra nastavljaju se i tijekom petka pa je još uvijek moguć pad stabala, pogotovo crnogorice.

    Detaljnom pregledu i čišćenju pristupit ćemo početkom sljedećeg tjedna. Otvaranje je planirano u srijedu ili četvrtak 2. 4., izvijestili su iz Botaničkog vrta u Zagrebu

    Botanički vrt zatvoren do daljnjeg

    Zbog orkanskih naleta vjetra Vrt je zatvoren za javnost do daljnjeg. Tijekom četvrtka i petka (do 7.00 sati) uočena je manja šteta na pojedinim objektima i opremi.

    Do sada nije zabilježena niti jedna samoizvala stabla ili lom debala i velikih grana, ali udari olujnog vjetra nastavljaju se i tijekom petka pa je još uvijek moguć pad stabala, pogotovo crnogorice.

    Detaljnom pregledu i čišćenju pristupit ćemo početkom sljedećeg tjedna. Otvaranje je planirano u srijedu ili četvrtak 2. 4., izvijestili su iz Botaničkog vrta u Zagrebu

  • 17:39

    17:39

    Poplava prijeti okolici Zaprešića

    "Zbog rasta vodostaja rijeke Krapine zatvorena je za promet Kolodvorska ulica u Kupljenovu i most preko Krapine od Stare Zagorske prema Vodoprivredi Kupljenovo", izvijestili su iz Grada Zaprešića.

    Poplava prijeti okolici Zaprešića

    "Zbog rasta vodostaja rijeke Krapine zatvorena je za promet Kolodvorska ulica u Kupljenovu i most preko Krapine od Stare Zagorske prema Vodoprivredi Kupljenovo", izvijestili su iz Grada Zaprešića.

    Zbog rasta vodostaja rijeke Krapine zatvorena je za promet Kolodvorska ulica u Kupljenovu i most preko Krapine od Stare Zagorske prema Vodoprivredi Kupljenovo.

  • 16:53

    16:53

    Crveni križ dijeli folije za pokrivanje krovova

    Građani Zagreba kojima je nevrijeme uzrokovalo štetu na stanovima i obiteljskim kućama, mogu se obratiti Crvenom križu Zagreb, koji će tijekom vikenda organizirati dežurstvo kako bi im podijelio folije za pokrivanje krovova i isušivače.

    Građani mogu tijekom subote i nedjelje posjetiti lokaciju skladišta u Heinzelovoj 64, i to između 8 i 16 sati, a ondje mogu posuditi isušivač vlage te dobiti foliju za pokrivanje krovova. Sve informacije mogu se dobiti na broju 01/5801-562

    Crveni križ dijeli folije za pokrivanje krovova

    Građani Zagreba kojima je nevrijeme uzrokovalo štetu na stanovima i obiteljskim kućama, mogu se obratiti Crvenom križu Zagreb, koji će tijekom vikenda organizirati dežurstvo kako bi im podijelio folije za pokrivanje krovova i isušivače.

    Građani mogu tijekom subote i nedjelje posjetiti lokaciju skladišta u Heinzelovoj 64, i to između 8 i 16 sati, a ondje mogu posuditi isušivač vlage te dobiti foliju za pokrivanje krovova. Sve informacije mogu se dobiti na broju 01/5801-562

  • 16:50

    16:50

    Hrvatska pošta obustavila dio dostava

    ‘Zbog olujnog vjetra i opasnih vremenskih uvjeta, dio dostave na području Zagreba trenutačno je obustavljen.

    Također, zbog otežanih vremenskih uvjeta i zatvorenih autocesti, poštanski promet trenutačno se odvija otežano i uz povremene prekide’, poručili su iz Hrvatske pošte.

    Hrvatska pošta obustavila dio dostava

    ‘Zbog olujnog vjetra i opasnih vremenskih uvjeta, dio dostave na području Zagreba trenutačno je obustavljen.

    Također, zbog otežanih vremenskih uvjeta i zatvorenih autocesti, poštanski promet trenutačno se odvija otežano i uz povremene prekide’, poručili su iz Hrvatske pošte.

  • 16:29

    16:29

    Plenković: Pomoći ćemo Zagrebu

    Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u petak da će Vlada pomoći Zagrebu u saniranju posljedica snažnog nevremena koje je prouzročilo znatnu materijalnu štetu, istaknuvši da je u stalnom kontaktu s gradskim vlastima. 

    "Od ranog jutra u Zagrebu smo imali koordinaciju svih nadležnih resora. Iako je ovo veliko nevrijeme pogodilo brojne dijelove Hrvatske, prema prvim informacijama čini se da su najozbiljnije posljedice upravo u glavnom gradu", rekao je Plenković. 

    >> OPŠIRNIJE <<

    Plenković: Pomoći ćemo Zagrebu

    Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u petak da će Vlada pomoći Zagrebu u saniranju posljedica snažnog nevremena koje je prouzročilo znatnu materijalnu štetu, istaknuvši da je u stalnom kontaktu s gradskim vlastima. 

    "Od ranog jutra u Zagrebu smo imali koordinaciju svih nadležnih resora. Iako je ovo veliko nevrijeme pogodilo brojne dijelove Hrvatske, prema prvim informacijama čini se da su najozbiljnije posljedice upravo u glavnom gradu", rekao je Plenković. 

    >> OPŠIRNIJE <<

  • 16:27

    16:27

    Stradao krov Doma sportova

    U nevremenu je stradao i Dom sportova, prva namjenski izgrađena sportska dvorana, koja se nalazila u procesu obnove nakon potresa. Iako radovi traju već više od dvije godine, bit će potrebni novi zahvati.

    Jak vjetar je otpuhao dijelove novog krova te oštetio građevinske skele i aluminijske obloge na dvorani. Na Trgu Krešimira Ćosića počupao je nekoliko stabala i raznio kontejnere za smeće i građevinski materijal.

    >> OPŠIRNIJE <<

    Stradao krov Doma sportova

    U nevremenu je stradao i Dom sportova, prva namjenski izgrađena sportska dvorana, koja se nalazila u procesu obnove nakon potresa. Iako radovi traju već više od dvije godine, bit će potrebni novi zahvati.

    Jak vjetar je otpuhao dijelove novog krova te oštetio građevinske skele i aluminijske obloge na dvorani. Na Trgu Krešimira Ćosića počupao je nekoliko stabala i raznio kontejnere za smeće i građevinski materijal.

    >> OPŠIRNIJE <<

    Nevrijeme oštetilo Dom sportova

    Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

  • 15:53

    15:53

    Palo stablo kod Botaničkog vrta

    Kod Botaničkog vrta na Trgu Marka Marulića srušeno je jedno stablo te je palo preko ceste.

    'nije To još gotovo, ne... Eto, mi smo u našem vrtnom perivoju - zasada, dajBog i nadalje! - super prošli, ali... nije Ovome još kraj... (Fotografiju taj čas šalje kolega iz susjedne zgrade Zavoda, prof. dr. sc. Ivan Radosavljević)', napisali su iz Botaničkog vrta.

    Palo stablo kod Botaničkog vrta

    Kod Botaničkog vrta na Trgu Marka Marulića srušeno je jedno stablo te je palo preko ceste.

    'nije To još gotovo, ne... Eto, mi smo u našem vrtnom perivoju - zasada, dajBog i nadalje! - super prošli, ali... nije Ovome još kraj... (Fotografiju taj čas šalje kolega iz susjedne zgrade Zavoda, prof. dr. sc. Ivan Radosavljević)', napisali su iz Botaničkog vrta.

vezane vijesti

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Plenković obećao pomoć Zagrebu: Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu

  • 18:31

    Civilna zaštita: Budite i dalje na oprezu Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više od 4000 poziva od jučer, 26. ožujka do danas zbog posljedica snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb i Zagrebačku županiju, javili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.  Zabilježene su i veće štete: oštećen Košarkaški centar Dražen Petrović, oštećen dio nadstrešnice na bolnici Rebro, oštećenja na više škola i vrtića.  Prema svim Županijskim centrima 112 zaprimljeno više od 4700 poziva. Osim Zagreba, najviše dojava stiglo je iz Županijskih centara 112 Karlovac (160) i Krapina (100). "Službe su i dalje na terenu i marljivo rade na otklanjanju posljedica. Budite i dalje na oprezu", poručuju iz Civilne zaštite.

  • 18:26

    Tomašević: Najveća šteta na autima i zgradama Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u petak, prilikom obilaska šteta na jezeru Bundek, da će prava normalizacija tramvajskog prometa biti moguća tek u ponedjeljak, a naglasio je i da je oštećeno 39 dječjih vrtića, 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola.  >> OPŠIRNIJE <<

  • 17:39

    Poplava prijeti okolici Zaprešića "Zbog rasta vodostaja rijeke Krapine zatvorena je za promet Kolodvorska ulica u Kupljenovu i most preko Krapine od Stare Zagorske prema Vodoprivredi Kupljenovo", izvijestili su iz Grada Zaprešića.
izbjegnuta tragedija

izbjegnuta tragedija

Drama u Lici: Obitelj s četvero djece ostala zametena u snijegu, spasili ih HGSS-ovci
pokrenuta istraga

pokrenuta istraga

Uskok objavio za što tereti Vedrana Pavleka. Evo kako se iz Skijaškog saveza izvuklo 30 milijuna eura

najpopularnije

Još vijesti