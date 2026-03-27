Plenković obećao pomoć Zagrebu: Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu

Oglasio se ZG Holding, otkrili koliko intervencija su imali

Zbog snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, sve operativne službe Zagrebačkog holdinga rade na uklanjanju posljedica nepogode u kontinuiranoj suradnji s ostalim hitnim službama. Prilikom rada, poseban je naglasak na sigurnosti rada, tako da je prioritetni fokus svih timova uklanjanje stabala i granja s prometnica kako bi se osigurala prometna protočnost i sigurnost pješaka, dok se radovi na visinama planiraju po prestanku jakog vjetra. Po završetku nevremena uslijedit će temeljito čišćenje grada i uklanjanje preostalih posljedica, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.

Do petka, 27.03.2026. u 15 sati Podružnica Zagrebačke ceste odradila je preko 400 intervencija na uklanjanju granja i stabala s cesta, spremnika, ograda, srušenih prometnih znakova, popravaka semaforskih uređaja, čišćenja snijega sa Sljemenske cesta i zatvaranju prometnica.

Podružnica Zrinjevac zabilježila je 350 terenskih intervencija uklanjanja porušenih stabala i granja s prometnica.

Čistoća ima na terenu 44 ekipe s ukupno i 225 radnika. Radi se na uklanjanju grana kao i spremnika s javnih prometnih površina.

Zbog drveća koje je palo, ulaz na groblje Mirogoj je zatvoren. Apeliramo na građane da do prestanka nevremena i sanacije posljedica nevremena ne posjećuju gradska groblja. Na svim lokacijama zabilježeni su padovi stabala. Sanaciji nastale štete pristupit će se čim se za to stvore sigurnosni uvjeti, a procjeni nastale štete pristupit će se u narednim danima.

GSKG je zaprimio 331 prijavu oštećenja na zgradama od kojih se njih 304 se odnosi na oštećenja kosih i ravnih krovova te dijelova krovišta. Sanaciji štete pristupit će se nakon smirivanja nepovoljnih vremenskih prilika.

Također, upućujemo apel sugrađanima da za vrijeme trajanja nevremena izbjegavaju parkove i javne zelene površine zbog realne opasnosti od loma grana ili rušenja stabala.