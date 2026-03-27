Plenković obećao pomoć Zagrebu: Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu

Vatrogasci i gradske službe su na terenu, a zbog orkanskih udara vjetra očekuju se dodatne poteškoće – situaciju pratimo iz minute u minutu.
NEVRIJEME U ZAGREBU
Ključne informacije:
- Otkazana nastava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji zbog sigurnosti učenika
- Građani dobili upozorenja putem sustava HR-ALARM
- Veliki problemi u prometu - prekidi tramvajskih linija (Maksimir–Dubrava) i poremećaji autobusnih linija
- Stotine intervencija vatrogasaca zbog srušenih stabala i štete
- Oštećena infrastruktura (npr. nadstrešnica u KBC-u Zagreb, Dom sportova, Cibona), bez ozlijeđenih
- Snijeg i zimski uvjeti na cestama (Gorski kotar, Lika), ograničenja za kamione i otežana vožnja
- Kolnici mokri i skliski, česte prometne nesreće i pozivi vozačima na oprez
- Vatrogasci apelirali na građane: Ne zovite ako nije hitno!
- Oštećeno je 40 zagrebačkih škola
- Stabla popadala po automobilima i nekim kućama
- Andrej Plenković najavio pomoć Zagrebu u saniranju štete
-
19:49
Oglasio se ZG Holding, otkrili koliko intervencija su imali
Zbog snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, sve operativne službe Zagrebačkog holdinga rade na uklanjanju posljedica nepogode u kontinuiranoj suradnji s ostalim hitnim službama. Prilikom rada, poseban je naglasak na sigurnosti rada, tako da je prioritetni fokus svih timova uklanjanje stabala i granja s prometnica kako bi se osigurala prometna protočnost i sigurnost pješaka, dok se radovi na visinama planiraju po prestanku jakog vjetra. Po završetku nevremena uslijedit će temeljito čišćenje grada i uklanjanje preostalih posljedica, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.
Do petka, 27.03.2026. u 15 sati Podružnica Zagrebačke ceste odradila je preko 400 intervencija na uklanjanju granja i stabala s cesta, spremnika, ograda, srušenih prometnih znakova, popravaka semaforskih uređaja, čišćenja snijega sa Sljemenske cesta i zatvaranju prometnica.
Podružnica Zrinjevac zabilježila je 350 terenskih intervencija uklanjanja porušenih stabala i granja s prometnica.
Čistoća ima na terenu 44 ekipe s ukupno i 225 radnika. Radi se na uklanjanju grana kao i spremnika s javnih prometnih površina.
Zbog drveća koje je palo, ulaz na groblje Mirogoj je zatvoren. Apeliramo na građane da do prestanka nevremena i sanacije posljedica nevremena ne posjećuju gradska groblja. Na svim lokacijama zabilježeni su padovi stabala. Sanaciji nastale štete pristupit će se čim se za to stvore sigurnosni uvjeti, a procjeni nastale štete pristupit će se u narednim danima.
GSKG je zaprimio 331 prijavu oštećenja na zgradama od kojih se njih 304 se odnosi na oštećenja kosih i ravnih krovova te dijelova krovišta. Sanaciji štete pristupit će se nakon smirivanja nepovoljnih vremenskih prilika.
Također, upućujemo apel sugrađanima da za vrijeme trajanja nevremena izbjegavaju parkove i javne zelene površine zbog realne opasnosti od loma grana ili rušenja stabala.
-
18:31
Civilna zaštita: Budite i dalje na oprezu
Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više od 4000 poziva od jučer, 26. ožujka do danas zbog posljedica snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb i Zagrebačku županiju, javili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.
Zabilježene su i veće štete: oštećen Košarkaški centar Dražen Petrović, oštećen dio nadstrešnice na bolnici Rebro, oštećenja na više škola i vrtića.
Prema svim Županijskim centrima 112 zaprimljeno više od 4700 poziva. Osim Zagreba, najviše dojava stiglo je iz Županijskih centara 112 Karlovac (160) i Krapina (100).
"Službe su i dalje na terenu i marljivo rade na otklanjanju posljedica. Budite i dalje na oprezu", poručuju iz Civilne zaštite.
☎️Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više od 4000 poziva od jučer, 26. ožujka do danas zbog posljedica snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb i Zagrebačku županiju— Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) March 27, 2026
-
18:26
Tomašević: Najveća šteta na autima i zgradama
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u petak, prilikom obilaska šteta na jezeru Bundek, da će prava normalizacija tramvajskog prometa biti moguća tek u ponedjeljak, a naglasio je i da je oštećeno 39 dječjih vrtića, 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola.
-
17:42
Botanički vrt zatvoren do daljnjeg
Zbog orkanskih naleta vjetra Vrt je zatvoren za javnost do daljnjeg. Tijekom četvrtka i petka (do 7.00 sati) uočena je manja šteta na pojedinim objektima i opremi.
Do sada nije zabilježena niti jedna samoizvala stabla ili lom debala i velikih grana, ali udari olujnog vjetra nastavljaju se i tijekom petka pa je još uvijek moguć pad stabala, pogotovo crnogorice.
Detaljnom pregledu i čišćenju pristupit ćemo početkom sljedećeg tjedna. Otvaranje je planirano u srijedu ili četvrtak 2. 4., izvijestili su iz Botaničkog vrta u Zagrebu
-
17:39
Poplava prijeti okolici Zaprešića
"Zbog rasta vodostaja rijeke Krapine zatvorena je za promet Kolodvorska ulica u Kupljenovu i most preko Krapine od Stare Zagorske prema Vodoprivredi Kupljenovo", izvijestili su iz Grada Zaprešića.
-
16:53
Crveni križ dijeli folije za pokrivanje krovova
Građani Zagreba kojima je nevrijeme uzrokovalo štetu na stanovima i obiteljskim kućama, mogu se obratiti Crvenom križu Zagreb, koji će tijekom vikenda organizirati dežurstvo kako bi im podijelio folije za pokrivanje krovova i isušivače.
Građani mogu tijekom subote i nedjelje posjetiti lokaciju skladišta u Heinzelovoj 64, i to između 8 i 16 sati, a ondje mogu posuditi isušivač vlage te dobiti foliju za pokrivanje krovova. Sve informacije mogu se dobiti na broju 01/5801-562.
-
16:50
Hrvatska pošta obustavila dio dostava
‘Zbog olujnog vjetra i opasnih vremenskih uvjeta, dio dostave na području Zagreba trenutačno je obustavljen.
Također, zbog otežanih vremenskih uvjeta i zatvorenih autocesti, poštanski promet trenutačno se odvija otežano i uz povremene prekide’, poručili su iz Hrvatske pošte.
-
16:29
Plenković: Pomoći ćemo Zagrebu
Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u petak da će Vlada pomoći Zagrebu u saniranju posljedica snažnog nevremena koje je prouzročilo znatnu materijalnu štetu, istaknuvši da je u stalnom kontaktu s gradskim vlastima.
"Od ranog jutra u Zagrebu smo imali koordinaciju svih nadležnih resora. Iako je ovo veliko nevrijeme pogodilo brojne dijelove Hrvatske, prema prvim informacijama čini se da su najozbiljnije posljedice upravo u glavnom gradu", rekao je Plenković.
-
16:27
Stradao krov Doma sportova
U nevremenu je stradao i Dom sportova, prva namjenski izgrađena sportska dvorana, koja se nalazila u procesu obnove nakon potresa. Iako radovi traju već više od dvije godine, bit će potrebni novi zahvati.
Jak vjetar je otpuhao dijelove novog krova te oštetio građevinske skele i aluminijske obloge na dvorani. Na Trgu Krešimira Ćosića počupao je nekoliko stabala i raznio kontejnere za smeće i građevinski materijal.
-
15:53
Palo stablo kod Botaničkog vrta
Kod Botaničkog vrta na Trgu Marka Marulića srušeno je jedno stablo te je palo preko ceste.
'nije To još gotovo, ne... Eto, mi smo u našem vrtnom perivoju - zasada, dajBog i nadalje! - super prošli, ali... nije Ovome još kraj... (Fotografiju taj čas šalje kolega iz susjedne zgrade Zavoda, prof. dr. sc. Ivan Radosavljević)', napisali su iz Botaničkog vrta.