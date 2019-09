Smanjila se razlika: SDP se opasno približio HDZ-u, predsjednica i dalje na vrhu pozitivnih osoba

U redovnom mjesečnom istraživanju CRO Demoskop koje je izradila Promocija plus, RTL Danas otkriva kako građani vide vodeće hrvatske političare, što misle o strankama nakon rekonstrukcije Vlade i poljuljanoj vladajućoj koaliciji te treba li se vladajući HDZ zabrinuti.Prema rezultatima istraživanja CRO Demoskopa za RTL HDZ i dalje najbolje stoji. U rujnu su zaustavili negativan trend te im raste potpora, no ona raste i SDP-u i to puno više pa je prednost HDZ-a, u ovim trenucima, na razini statističke pogreške.

HDZ zaustavio negativan trend, SDP-u raste podrška Da se danas održavaju parlamentarni izbori HDZ bi zaokružilo 27 posto ispitanika (u odnosu na 26,4 posto iz kolovoza). Bilježe rast u odnosu i na srpanj i na kolovoz. Očito je rekonstrukcija Vlade za njih bila dobar potez, što se pokazalo i prošlog mjeseca, no otvoreni su novi problemi. Jedan od njih je i najjače oporbena stranka koja im puše za vratom. SDP-u potpora raste peti mjesec zaredom. Sada su na 24,4 posto potpore, gotovo 2 postotna poena više nego u kolovozu (22,6 u kolovozu) i više od 6 postotnih poena u odnosu na prošlogodišnji rujan. Ovo smanjenje prednosti HDZ-a vidljivo je osmi mjesec zaredom, rekordna je razlika bila u siječnju, čak 13 postotnih poena, a sada je to manje od 3 postotna poena!

Nezavisna lista Mislava Kolakušića, unatoč javnoj neaktivnosti čelnika, raste. I dalje su treća snaga s 5,9 posto potpore (u odnosu na 5,6 posto u kolovozu). Nakon fijaska na europskim izborima MOST se diže te su na četvrtom mjestu s potporom od 5 posto ispitanika (4,7 posto na početku kolovoza). Samo četiri opcije prelaze prag Ostale stranke gube potporu. HSS je peta opcija, ali s 3,3 posto potpore (3,4 u kolovozu). Nakon raspada Neovisnih za Hrvatsku pad potpore se nastavlja, sada su na pola puta do praga (2,6 posto u odnosu na 3,2 posto u kolovozu). Pada i HNS - HDZ-ovi partneri u Vladi su ispod 2 posto potpore (1,9 posto u odnosu na kolovoških 2,2). Isti rejting ima i Živi Zid kojem se, u odnosu na lipanj, nakon raspada stranke, potpora prepolovila (na 1,9 posto u rujnu u odnosu na 2,5 u kolovozu i 5,4 u lipnju).

Na istoj potpori od 1,9 posto, koliko je zabilježeno i mjesec ranije, je i stranka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića dok stranku bivšeg člana Živog zida Ivana Pernara bira još manje ispitanika - 1,7 posto (u kolovozu 2,5 posto).

Ostalih je 3,5 posto, a neodlučnih 13,4 posto. Sukus: samo četiri opcije prelaze prag, pa se varijanta velike koalicije ponovno sama nameće. Predsjednica ponovno najpozitivnija Nakon što ju je prošlog mjeseca s te pozicije smijenio premijer Plenković, aktualna se predsjednica ponovno vratila na vrh ljestvice najpozitivnijih političara. Kolinda Grabar Kitarović ponovno je prvi izbor no ne zbog toga što ju tako vidi više ispitanika, već upravo suprotno. Manje ispitanika ovog je mjeseca premijera pozitivno ocijenilo. Aktualna predsjednica najpozitivnija je za 11,2 posto ispitanika (prema 11,8 posto iz kolovoza), dok ih u takvom svjetlu nešto manje vidi Andreja Plenkovića (10,9 posto u odnosu na 12,1 posto u kolovozu). Oboje bilježe lošije rejtinge, s tim da se Grabar Kitarović to događa već deveti mjesec zaredom.

Treći najpozitivniji, uz blagi rast, je Zoran Milanović sa 6,4 posto (prema 6,3 posto iz kolovoza) dok je ministar financija Zdravko Marić četvrti s 5,2 posto (u kolovozu 5,8 posto). Novi hrvatski eurozastupnik i bivši sudac Mislav Kolakušić ima isti rejting kao u kolovozu - najpozitivniji je za 3,2 posto ispitanika. Raste i neslužbeni kandidat za predsjednika Miroslav Škoro koji je s 2,8 posto na šestom mjestu (u kolovozu 2 posto) dok pada Ivan Pernar s 2,7 posto. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić blago raste, sada je na 2,5 posto (2,7 posto u kolovozu).

Da najpozitivniji na domaćoj političkoj sceni nije baš nitko misli gotovo četvrtina ispitanika - 23,3 posto. Ostalih je 6 posto, a ne zna 11,5 posto ispitanika.

Iznenađenja na listi najnegativnijih političara? Vrh ljestvice najnegativnijih političara, s obzirom na sve što se događa u javnosti i nije iznenađenje. Milorada Pupovca tri puta češće ispitanici negativno ocjenjuju. Prvi na ovoj neprestižnoj ljestvici i dalje je premijer Andrej Plenković. Tako misli 19 posto ispitanika, no to je dva postona poena manje nego u kolovozu (21,1 posto u kolovozu). Da je najnegativniji njegov partner u Vladi Milorad Pupovac smatra 12,7 posto ispitanika. U kolovozu, prije Pupovčevih ocjena o stanju u Hrvatskoj, negativno ga je ocijenilo tek 4 posto ispitanika. Iako je smijenjen, ali s teretom istrage, Lovru Kuščevića dvostruko više ispitanika, u odnosu na kolovoz, negativno ocjenjuje (6,7 posto u rujnu u odnosu na 3,6 posto u kolovozu). S pet posto u top pet najnegativnijih je i Zoran Milanović (6,6 posto u kolovozu).

U tom je društvu, sa sličnim postotkom, i aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović koja je povećala negativan doživljaj (4,8 posto u odnosu na kolovoških 3,3 posto). 4,8 posto ispitanika smatra da je Milan Bandić najnegativniji političar (isto i u kolovozu). Tu su još i Davor Bernardić (2,7 posto) i Milan Kujundžić (2,6 posto), ali i Ivan Pernar (2 posto) i Gordan Maras (1,5 posto).

Da su svi političari negativni smatra 13,1 posto ispitanika. Ostalih je 1,5 posto, a ne zna 13,5 posto.

Ocijene slične kao i prošlog mjeseca I za kraj, uoči početka školske godine građani su dali ocijenu radu Ureda predsjednice, Vlade i Sabora. Ocijene su slične kao i prošlog mjeseca; trojka za Pantovčak, dvojka za Vladu, baš kao i za Sabor kojem je, iako je na godišnjem ili baš zbog toga, potpora blago narasla.