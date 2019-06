Plenković će primiriti HDZ, ljevica ide u novu Kukuriku koaliciju, Most više neće moći ucjenjivati. Jedini upitnik je - Kolakušić

HDZ u padu, SDP u rastu, pojava Kolakušića te lošiji rejting Živog zida - rezultati su Crodemoskopa koji reflektiraju stanje odmah nakon europskih izbora, no još uvijek ne mogu biti indikator novog rasporeda snaga nakon parlamentarnih izbora sljedeće godine

Prema rezultatima Crodemoskopa, da su sada izbori, HDZ bi i dalje bio relativni pobjednik sa 26,5 posto, iako bilježi pad potpore treći mjesec zaredom. S druge strane, SDP nakon mjeseci pada bilježi rast i došao je do 20,4 posto potpore. Na trećem mjestu više nema Živog zida, čija se podrška prepolovila, a zamijenio ih je Mislav Kolakušić, čija nezavisna lista bilježi podršku od sedam posto. 'Dugoročniji trendovi kažu da se SDP lagano oporavlja, da postoji ta kriza u Živom zidu i da je dio njihovih birača kao alternativu prepoznao Mislava Kolakušića. Anketa je rezultat efekta europskih izbora - vidimo i pad popularnosti Živog zida, oporavak SDP-a...', analizira za tportal Višeslav Raos s Fakulteta političkih znanosti.

HDZ je možda u padu, no to i dalje ne mora značiti da će na parlamentarnim izborima sljedeće godine loše proći. 'HDZ-u predstoji ova unutarnja borba koja se zahuktala. Međutim je li ovo njima sada uzrok za uzbunu? Vjerojatno i nije. Premijer Andrej Plenković je taj koji kontrolira tajming, tj. to kada će biti unutarstranački izbori i ako se održe u proljeće sljedeće godine, kada Hrvatska bude predsjedala Europskom unijom, vjerojatno će se u toj atmosferi otupiti oštrica kritike. Osim toga, još ne znamo hoće li Plenković nekim ingenioznim strateškim zaokretom nekog od svojih najžešćih suparnika uspjeti 'primiriti' postavljanjem na neku funkciju', kaže Raos, a pritom spominje funkciju europskog povjerenika iz hrvatskih redova. Iako se na tom mjestu spominje Dubravka Šuica, Raos ne odbacuje mogućnost 'iznenađenja'. Plenković bi nakon unutarstranačkih izbora i predsjedanja mogao proći dobro na parlamentarnim izborima, smatra Raos, dodavši da se nakon toga postavlja pitanje s kime koalirati. SDP, s druge strane, rast rejtinga može zahvaliti i HDZ-u. 'Oporavak SDP-a dobra je vijest za Davora Bernardića, no to još uvijek ne znači da se stranka konsolidirala. Djelomično je to posljedica problema u HDZ-u, pa se to reflektiralo i na dobar rezultat SDP-a', kaže Raos.

RTL-ov Crodemoskop rađen je po principu Hrvatske kao jedne izborne jedinice, odnosno nisu prikazani rezultati po svim izbornim jedinicama. Stoga Raos napominje da neke manje stranke, koje možda po anketi ne bi prešle prag, na parlamentarnim izborima vjerojatno dobivaju mandat. Među takvima je i Most, koji prema Crodemoskopu osvaja četiri posto. 'Reći da oni neće osvojiti nijedan mandat u Saboru bilo bi zloguko. Ali možemo govoriti o kraju Mosta kao stranke koja može utjecati na to u kojem smjeru ide Vlada. Literatura kaže da je stranka relevantna ili ako je potrebna za koaliciju ili ako ima ucjenjivački potencijal. To Most više nema', kaže Raos. Živi zid doživio je pad popularnosti već na europskim izborima, a dodatno je rejting narušio raskol koji se još uvijek događa. Stoga ne čudi to da im se podrška prepolovila (5,4 posto u lipnju u odnosu na svibanjskih 9,6 posto). No Raos napominje da se tu otvara opcija osnivanjem nove stranke Ivana Pernara. 'Kolakušić je tu povukao dio ljudi koji imaju slična razmišljanja, a koji su birali Živi zid. Ali nisam siguran da je priča sa Živim zidom u potpunosti gotova. Živi zid nije previše ulagao u stranačku infrastrukturu jer su antiestablišmentska stranka. Zanimljivo da oni govore o demokraciji, izravnoj demokraciji i referendumima, a njihova stranka je bila slabo demokratski ustrojena', poručuje Raos.