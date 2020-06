Slovenski ministar na udaru opozicije zbog Thompsonovog koncerta: 'Zastupa se ideologija mržnje'

Slovenski ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs kazao je u ponedjeljak da ga oporbena ljevica želi diskreditirati povezujući ga s neodržanim koncertom kontroverznog Marka Perkovića Thompsona u Mariboru. Socijaldemokrati (SD) su najavili da će tražiti parlamentarnu interpelaciju protiv ministra jer zastupa "ideologiju mržnje" i jer je ministarstvo unutarnjih poslova navodno dozvolilo koncert Thompsona, koji se povezuje s hrvatskom radikalnom desnicom.

"To je politička igra oporbene ljevice kojom me žele oblatiti kao ličnost", kazao je Hojs novinarima. On je član konzervativne Slovenske demokratske starnke (SDS) premijera Janeza Janše koju oporba smatra ekstremno desnom.

No, Hojs ističe da odbacuje sve totalitarne ideologije, bez obzira radilo se o ustaštvu, fašizmu, nacizmu ili komunizmu te tvrdi da nije "ustaški orijentiran" kako mu imputira opozicija.