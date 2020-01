Ivo Goldstein: Onima koji misle da su ustaše zapravo bili dobri dečki koji su se malo zaigrali i lopovluk se oprašta

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta i sprečavanja zločina protiv čovječnosti, čiji je osnovni smisao podsjetiti na sve žrtve nacističkih režima tijekom Drugog svjetskog rata, obilježava se 27. siječnja diljem Europe. Datum je izabran jer je 1945. na taj dan oslobođeno 7500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti u logoru smrti Auschwitzu u Poljskoj. Danas u Jeruzalemu pak počinje Peti svjetski forum o holokaustu, na kojem će sudjelovati 46 šefova država. Povjesničara Ivu Goldsteina pitamo gdje smo danas, više od 80 godina od početka Drugog svjetskog rata, u odnosu prema holokaustu

U novije vrijeme sve izraženiji su problemi oko negiranja holokausta, a u prvi plan izbija i nedovoljna informiranost mladih o tome što se zapravo dogodilo. Je li tome tako zbog vremenske distance ili ima i drugih razloga?

Ivo Goldstein, koji se u svom radu bavi i zločinima hrvatskih nacističkih pomagača, kaže da je riječ o slojevitoj i kompleksnoj temi. Navodi da percepcija holokausta i bilo kojeg povijesnog događaja sa svakom godinom, desetljećem i generacijom ne može biti ista kod onih koji su to preživjeli i njihove djece, a pogotovo njihovih unuka. Kazao je da je važno istaknuti, što se tiče holokausta, to da u europskom ili svjetskom kontekstu postoje različite vrste i načini njegova negiranja, relativiziranja i umanjivanja. U hrvatskom kontekstu, kaže, to se ne odnosi samo na holokaust, nego i na ustaški i četnički genocid na području Hrvatske te Bosne i Hercegovine.