Život u doba izolacije poremetio je sve i promijenio svakodnevicu ljudi diljem svijeta. I brojnim novinarima ovo vrijeme je izrazito stresno, osobito onima u informativnim redakcijama, kojima je situacija s koronavirusom pojačala radni ritam. I dok će mnogi od njih reći da je adrenalin u novinarstvu posve normalna stvar, ipak kriza koju Hrvatska i svijet ne pamte nosi i velik rizik za zdravlje. Kako trenutno funkcionira i kako izgleda njegov život, RTL-ov novinar i urednik ispričao je za tportal

Prepoznatljivo lice urednika i voditelja Tomislava Jelinčića već 23 godine vlada malim ekranima. Ali trenutno radi u dosad neviđenim uvjetima, no kako je već više puta istaknuo - najdraži trenuci u karijeri bili su mu upravo oni kada bi pobijedio one najteže. No da tema nije samo koronavirus, pretresli smo s njim i neke druge, one vedrije. Uz zavidnu karijeru na RTL-u, može se pohvaliti velikom i skladnom obitelji.

Cijela RTL-ova redakcija, novinari, voditelji, snimatelji, montažeri, urednici, kao i ljudi iz tehnike, podijeljeni su i naizmjence rade tri dana, a tri dana su doma. Kako to izgleda, traje li dan u ovim okolnostima dulje nego inače?

Ma radni dan mog crnog tima na RTL-u prođe u trenu jer je u ovo krizno doba vrlo malo praznog hoda. Nađe se doduše vremena i da se izmijeni pokoji kreativni videouradak s našim drugim, crvenim timom, pa toplo preporučujem pogledati na Youtubeu naš nadomjestak za odvojenost.