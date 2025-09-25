IZGLASALA VLADA

Slovenija proglasila Netanyahua personom non grata!

I.J./Hina

25.09.2025 u 15:07

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Slovenija time "potvrđuje svoju predanost međunarodnom pravu, univerzalnim vrijednostima ljudskih prava te principijelnoj i dosljednoj vanjskoj politici".

Slovenska vlada je na sjednici u četvrtak proglasila izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nepoželjnom osobom i zabranila mu ulaz u zemlju, što, prema riječima državne tajnice u ministarstvu vanjskih poslova Neve Grašič, slijedi mjere koje su već poduzete protiv dvojice ekstremističkih izraelskih ministara, Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha koji su u srpnju proglašeni personama non grata.

"Javnost je upoznata da se protiv njega vodi postupak zbog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Između ostalog, Međunarodni sud pravde je 19. srpnja 2024. utvrdio da nekoliko izraelskih politika i praksi krši i međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava", rekla je Grašič u vezi s mjerom protiv Netanyahua.

"Ovom odlukom vlada šalje jasnu poruku državi Izrael da Slovenija očekuje dosljedno poštivanje odluka međunarodnih sudova i međunarodnog humanitarnog prava", stoji na profilu vlade na mreži X.

Današnja mjera slijedi odluku vlade iz srpnja da proglasi izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira i ministra financija Smotricha nepoželjnim osobama.

Slovenija, država članica EU-a koja je prošle godine priznala palestinsku državu, u kolovozu je nametnula Izraelu embargo na oružje i uvela zabranu uvoza robe proizvedene na palestinskim teritorijima koje je okupirao Izrael, prenosi agencija Reuters.

