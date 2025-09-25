Izrael produbljuje ofenzivu u Gazi, a Netanyahu putuje u SAD

U izraelskim napadima u četvrtak je ubijeno najmanje 19 ljudi diljem Pojasa Gaze, priopćile su lokalne zdravstvene vlasti. Među njima je bilo 11 ljudi iz dvije obitelji u gradu Zavajdi u središnjem dijelu te palestinske enklave Gaze, gdje su zrakoplovi pogodili stambenu zgradu.

Izraelska vojska nije komentirala incident, ali je priopćila da je u posljednja 24 sata pogodila 170 ciljeva diljem Gaze i napala "terorističku infrastrukturu" koju militantne skupine koriste za napad na vojnike. Njihove su snage bile duboko u gradu Gazi, priopćila je vojska.

Tenkovi su ušli u grad Gazu kao dio ofenzive za koju Izrael tvrdi da joj je cilj eliminirati Hamas nakon smrtonosnog napada na Izrael u listopadu 2023., ali koja je dovela do opsežnih razaranja, humanitarne katastrofe i raširene gladi.

Netanyahu kaže da je Gaza posljednje uporište te palestinske militantne skupine, ali stotine tisuća civila i dalje su tamo, u strahu da za njih nema drugog utočišta.

Američki izaslanik Steve Witkoff rekao je u srijedu da je Washington uvjeren da je na pomolu prekretnica u ratu u Gazi u nadolazećim danima, nakon što je Trump u New Yorku s čelnicima zemalja koje imaju većinski muslimansko stanovništvo podijelio mirovni plan za Bliski istok od 21 točke.

Trump je također obećao arapskim čelnicima da neće dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu koju je okupirao Izrael, izvijestio je Politico. Palestinci žele Zapadnu obalu kao neovisnu palestinsku državu, zajedno s Gazom i Istočnim Jeruzalemom.

Netanyahu je izjavio da nikada neće biti palestinske države iako su Britanija, Francuska, Kanada i druge nacije ovog tjedna formalno priznale palestinsku državnost. Neki od Netanyahuovih koalicijskih saveznika žele da Izrael anektira Zapadnu obalu.



Izrael se zbog vojne opsade Gaze našao u diplomatskoj izolaciji, a europske nacije i druge sve su kritičnije prema koracima te zemlje. Međunarodni kazneni sud izdao je nalog za uhićenje Netanyahua zbog sumnje na ratne zločine u ratu u Gazi. Njegova država odbacuje nadležnost suda i poriče počinjenje ratnih zločina u Gazi.