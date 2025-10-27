Slovenija priprema odgovor zbog ubojstva u Novom Mestu: 'Morat ćemo se poslužiti mjerama...'

Dodatne policijske snage su već raspoređene u Novo Mesto, a očekuje se i donošenje novih mjera s ciljem zaštite sigurnosti u cijeloj Sloveniji
Nakon teškog ubojstva u Novom Mestu koje je u subotu potreslo Sloveniju, ostavke su dali ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.
Dok oporba zbog ubojstva oca koji je pokušao zaštititi sina od nasilne skupine traži ostavku cijele vlade, već su započele pripreme za uvođenje strogih mjera za koje se očekuje da će biti predstavljene u utorak na izvanrednoj sjednici općinskog vijeća Novog Mesta.
"Nažalost, morat ćemo se poslužiti represivnim mjerama koje još nisu predviđene važećim zakonodavstvom“, najavio je premijer Robert Golob za 24UR.
Očekuje se dolazak specijalaca
U Novo Mesto su već stigle dodatne policijske snage, a očekuje se i dolazak specijalaca. Na sastanku s gradonačelnikom Novog Mesta, Gregorom Macedonijem, Golob se složio da je potrebno smiriti situaciju i pripremiti mjere za osiguranje mira i reda te osjećaja sigurnosti u zemlji te naglasio da moraju reagirati trezveno i odlučno, bez poticanja daljnjih sukoba.
"Svjesni smo da se sigurnosna situacija mijenja, stoga tome prilagođavamo svoje aktivnosti. Na pojedina područja raspoređujemo dodatne ophodnje, uključujući ophodnje iz drugih policijskih jedinica, Policijske uprave Novo Mesto, jedinice iz drugih policijskih uprava, te jedinice iz Opće policijske uprave. Pojačanim aktivnostima, prisutnošću policajaca, suradnjom s komunalnom policijom i drugim subjektima, djelomično smo uspjeli smanjiti i spriječiti nezakonite radnje", rekao je Igor Juršič, ravnatelj Policijske uprave Novo Mesto.
Već su identificirana područja koja su sigurnosno kritična, a osnovana je i radna skupina koja se bavi kaznenim djelima i drugim nezakonitostim protiv opće sigurnosti stanovništva.
Delikatan trenutak
U međuvremenu će započeti i stručni nadzor nad radom Policijske uprave Novo Mesto, po nalogu glavnog ravnatelja policije Damjana Petriča.
Policija je dosad uhitila 21-godišnjeg pripadnika romske manjine kojeg sumnjiči za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnim ishodom, za što je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora. On bi se danas trebao pojaviti pred istražnim sucem.
Za to vrijeme, premijer Golob će morati naći zamjenu za dvoje ministara u poprilično delikatnom trenutku za slovensku unutarnju politiku.