Slovenija priprema odgovor zbog ubojstva u Novom Mestu: 'Morat ćemo se poslužiti mjerama...'

Dodatne policijske snage su već raspoređene u Novo Mesto, a očekuje se i donošenje novih mjera s ciljem zaštite sigurnosti u cijeloj Sloveniji

Očekuje se dolazak specijalaca U Novo Mesto su već stigle dodatne policijske snage, a očekuje se i dolazak specijalaca. Na sastanku s gradonačelnikom Novog Mesta, Gregorom Macedonijem, Golob se složio da je potrebno smiriti situaciju i pripremiti mjere za osiguranje mira i reda te osjećaja sigurnosti u zemlji te naglasio da moraju reagirati trezveno i odlučno, bez poticanja daljnjih sukoba. "Svjesni smo da se sigurnosna situacija mijenja, stoga tome prilagođavamo svoje aktivnosti. Na pojedina područja raspoređujemo dodatne ophodnje, uključujući ophodnje iz drugih policijskih jedinica, Policijske uprave Novo Mesto, jedinice iz drugih policijskih uprava, te jedinice iz Opće policijske uprave. Pojačanim aktivnostima, prisutnošću policajaca, suradnjom s komunalnom policijom i drugim subjektima, djelomično smo uspjeli smanjiti i spriječiti nezakonite radnje", rekao je Igor Juršič, ravnatelj Policijske uprave Novo Mesto. Već su identificirana područja koja su sigurnosno kritična, a osnovana je i radna skupina koja se bavi kaznenim djelima i drugim nezakonitostim protiv opće sigurnosti stanovništva.

Građani pale svijeće nakon tragedije ispred kluba u Novom Mestu Izvor: Pixsell / Autor: BORUT ŽIVULOVIĆ/F.A. BOBO







