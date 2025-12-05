Policija sklonila ljude na sigurno zbog ubojice iz Murskog Središća: 'Najavljivao je to'

Policija i dalje traga za Josipom Oršušem koji je sinoć ranio svoju nevjenčanu suprugu i ubio njenu trudnu sestru. Žitelji Sitnica znaju da je bio opasan, što potvrđuje i 35 evidentiranih kaznenih djela i 15 presuda. Policija je stoga evakuirala neke od mještana na sigurno
Policija i dalje intenzivno traga za 40-godišnjim Josipom Oršušem, koji je sinoć oko 21 sat hicima iz vatrenog oružja ustrijelio svoju nevjenčanu suprugu i ubio njenu trudnu sestru u naselju Sitnice u Murskom Središću.
Potraga za njim se, doznaje HRT, neće obustaviti ni tijekom noći, a u pomoć, osim slovenskih kolega, priskaču i mađarski policajci.
Njegov je automobil pronađen u slovenskom mjestu Raskrižje, koje se nalazi 16 kilometara od Murskog Središća. Na terenu su specijalci, dronovi i psi, a poduzete su i druge mjere zaštite. Dio mještana evakuiran je na nepoznate lokacije.
"Morali smo poduzeti još neke mjere zaštite, još nekih osoba s kojima je bio u zavadi, da ne bi počinio još koje kazneno djelo", rekao je načelnik PU međimurske Ivan Sokač.
Trebao završiti u Remetincu
Iz policije upozoravaju građane da ne pokušavaju sami zaustaviti Oršuša, jer je vrlo vjerojatno naoružan. On je poznat policiji, jer je iza sebe već imao 35 počinjenih kaznenih djela i čak 15 presuda. U srijedu se trebao javiti u Remetinec zbog odsluženja kazne od godinu dana zbog krađe.
"On ima još jednu kaznu od 10 mjeseci zatvora zbog prometnog delikta", potvrdio je za RTL Danas glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu, Igor Pavlic.
Već je bio prijavljen
Mještani su ozlijeđenu ženu odveli u bolnicu. Zadobila je rane prsnog koša i natkoljenice. Operirana je sinoć, ali je, kažu iz bolnice, i dalje kritično. Svi su znali da je on opasan.
Njegova nevjenčana supruga ga je ljetos prijavila za obiteljsko nasilje. Iz Hrvatskog centra za socijalni rad su to potvrdili kao i da je sigurnu kuću napustila samoinicijativno. Djeca ubijene otprije su smještena u udomiteljskoj obitelji.
"On je to najavljivao u samoj kući i vani i s kim se našao, da će ih pobiti, ali nitko ništa nije poduzeo", tvrdi Gordan Horvat iz Murskog Središća. Njegovi susjedi upozoravaju da se "ovo mora zaustaviti".