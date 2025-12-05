Policija sklonila ljude na sigurno zbog ubojice iz Murskog Središća: 'Najavljivao je to'

Policija i dalje intenzivno traga za 40-godišnjim Josipom Oršušem, koji je sinoć oko 21 sat hicima iz vatrenog oružja ustrijelio svoju nevjenčanu suprugu i ubio njenu trudnu sestru u naselju Sitnice u Murskom Središću.

Potraga za njim se, doznaje HRT, neće obustaviti ni tijekom noći, a u pomoć, osim slovenskih kolega, priskaču i mađarski policajci.

Njegov je automobil pronađen u slovenskom mjestu Raskrižje, koje se nalazi 16 kilometara od Murskog Središća. Na terenu su specijalci, dronovi i psi, a poduzete su i druge mjere zaštite. Dio mještana evakuiran je na nepoznate lokacije.

"Morali smo poduzeti još neke mjere zaštite, još nekih osoba s kojima je bio u zavadi, da ne bi počinio još koje kazneno djelo", rekao je načelnik PU međimurske Ivan Sokač.