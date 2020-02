Slovenci s kreditima u 'švicarcima' tužili se Europskoj komisiji

Slovenska udruga 'Frank' prijavila je državu Europskoj komisiji, žaleći se na sporost u rješavanju tužbi koje su pokrenuli protiv banaka koje su odobravale tzv. 'švicarske' kredite, objavili su u utorak slovenski mediji

Odvjetnik Robert Preininger, koji zastupa zajmoprimce u 'švicarcima', kazao je za Slovensku televiziju da banke koje su takve kredite odobravale nisu pri tome ispunile dužnost da klijentima pojasne uvjete kredita i potencijalni rizik.

'To je jasno i prema kriterijima koje je u vezi s nekim slučajevima kredita u švicarcima u drugim zemljama odredio sud Europske unije, no naši sudovi to ne uvažavaju', dodao je.