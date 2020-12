Škoro: Zakašnjelo proglašenje IGP-a je 'savijanje kičme pred Bruxellesom'

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) i potpredsjednik Hrvatskog sabora Miroslav Škoro poručio je u ponedjeljak kako se boji da ovo zakašnjelo proglašenje isključivoga gospodarskog pojasa (IGP) u Jadranu nije ništa drugo nego "savijanje kičme pred Bruxellesom"

"Mi to nismo čak ni prodiskutirali u Saboru, te diskusije su bile davnih dana, samo se dogodio jedan 'salto mortale'. Dakle, iz totalnog negiranja mogućnosti da se proglasi gospodarski pojas , nakon signala i telefonskog poziva nekoga od prijatelja gospodina Plenkovića iz bijeloga svijeta i Europe, on je odlučio da sad proglasi gospodarski pojas. Tresla se brda, rodio se miš. Ništa, piši kući, propalo je", rekao je Škoro na pitanje novinara uoči osnivačke skupštine podružnice DP-a za Zagreb u hotelu International.

"Ja smatram, kao čovjek kojemu je suverenizam bitna komponenta politike koju vodim, da smo to trebali napraviti odavno. I onda se dogodila jedna bravura Ive Sanadera koji je proglasio nekakav ZERP (Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas), pa kao nije šija - nego vrat, pa onda kao nećemo mi uvrijediti ove druge, ustvari čista ucjena je bila prema Hrvatskoj koja se odrekla svog suverenizma zbog nekih drugih interesa", ustvrdio je Škoro.

Kaže da je zatim, koliko on zna, predsjednik Vlade Andrej Plenković u zadnjih nekoliko godina "odlučno odbijao tu mogućnost".

"I sad mi se čini de je popustio (Plenković) pod pritiskom Bruxellesa i činjenicom da je Italija to odlučila napraviti, pa sad, kao eto, i mi ćemo napraviti. Ali, dogodit se neće spektakularno ništa, osim činjenice da smo ispali dodvorači, da smo ispali ljudi koji nemaju svoje ja, da smo ispali ljudi koji nisu suvereni, jer kao sad smo se mi nešto dogovorili s Italijom. Pa to more baštini i Albanija, baštini ga i Crna Gora, baštini ga i Slovenija", kaže Škoro.

Uostalom, kad pogledate snagu talijanske ribarske flote, bojim se da mi nemamo šanse u srazu s njihovim ribarima i bojim se da ovo zakašnjelo proglašenje nije ništa drugo nego "savijanje kičme pred Bruxellesom", smatra Škoro.