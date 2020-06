Zeleno-lijeva koalicija predstavila listu u II. izbornoj jedinici

Koalicija Možemo, Nova ljevica, Radnička fronta, ORaH, Zagreb je naš i Za grad predstavili su svoje kandidate u II. izbornoj jedinici pod nazivom 'Drugačija druga', istaknuvši brigu za oštećene potresom, borbu za ženska prava i zelenom planu za gospodarstvo

U prijedlogu smatra da je problematično to što nema financijskog okvira po kojem će se financirati obnova, a istaknuo je njihov prijedlog da 50 posto financira država, 35 posto Grad Zagreb te 15 posto suvlasnici, uzimajući u obzir socijalne kriterije.

Osvrnuo se i na naselja u području II. izborne jedinice poput Čučerja, a gdje stanovnici kojima su kuće oštećene žive u kontejnerima, koje oni smatraju da nisu primjereni za nadolazeće zimske uvjete.

'Za te ljude tražimo državno financirani najam stana, sve dok im se kuće ne obnove ili izgrade nove. Također, više stotina ljudi i dalje boravi u Cvjetnom naselju jer ih je tek nekolicina dobila rješenje i novac za najam stana. To sve ide presporo', upozorio je Tomašević.

Nositelj koalicijske liste u II. izbornoj jedinici Vilim Matula istaknuo je da su na okretištu Dubrava, tržnici Dubrava i u Dubcu skupili velik broj potpisa za peticiju za Zakon o obnovi od potresa.

'Svima koji su potpisali obećajemo da ćemo učiniti sve da novi saziv Sabora brzo donese kvalitetan zakon o obnovi', poručio je Matula.

Druga na listi i vijećnica u Vijeću gradske četvrti Peščenica Jelena Miloš istaknula je da im je II. izborna jedinica simbolički važna jer će se u njoj sučeliti s predvodnicima desnice koji se natječu u tome tko će više ograničiti ženska prava.

'Za nas nema društva jednakosti bez rodne ravnopravnosti. Naš je program nedvosmislen, zalažemo se za besplatan i dostupan pobačaj i punu provedbu Istanbulske konvencije. Predvodnicima desnice u ovoj izbornoj jedinici može se suprotstaviti jedino prava progresivna zeleno-lijeva opcija. Zato je naš sloga za 2. izbornu jedinicu upravo Drugačija druga', poručila je Miloš.

Treća kandidatkinja na listi Jagoda Munić naglasila je svoj politički angažman u toj koaliciji jer oni jedini govore o zelenom planu za Hrvatsku i zelenom otpornom gospodarstvu usmjerenom na budućnost.

'Zagreb-istok, područje koje je zapostavljeno od naših političkih vođa. Potres je jako pogodio ovaj kvart. U slučaju katastarske općine Granešina, to znači da ćemo se uhvatiti u koštac s neriješenim zemljišnim knjigama, jer će to pitanje dodatno opteretiti obnovu nakon potresa. Bandić je to obećavao riješiti još prije 10-ak godina', poručila je Munić.