Škoro: Ako bude trebalo voditi državu nakon izbora, mogu to i ja

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro gostovao je u utorak u RTL Direktu, gdje se požalio da Domovinski pokret ne dobiva pozive na sučeljavanja, iako je po anketama relevantan čimbenik na izborima. Za sučeljavanje Davora Bernardića i Andreja Plenkovića rekao je da je to bilo sučeljavanje birokrata. A bi li mogao u koaliciju s HDZ-om nakon izbora? 'Oni se boje, jer ja ne ovisim ni o kome. Imam se gdje vratiti, oni nemaju', kaže Škoro

'Puno toga se urotilo kontra činjenice da postoji Domovinski pokret do te mjere da se nas ne poziva na neka sučeljavanja, očito smo irelevantni iako ankete pokazuju da imamo što za reći. Ono sinoć je bilo prepucavanje dvojice birokrata od kojih je jedan morao čitati, a drugi zna napamet. I dosta su istovremeno govorili. Profesor Puhovski je rekao da se radi o Verdijevoj operi, meni se čini da je to bio Mozart. Voditeljica je bila mezosporan. Dok sam to gledao nije mi bilo napeto', rekao je Škoro u RTL Direktu.

'Vrlo jasno smo iskomunicirali što očekujemo nakon izbora kad je u pitanju slaganje Vlade. Sad nakon sučeljavanja sam siguran da ne želim ni Plenkovića ni Bernardića za predsjednka Vlade', poručio je Škoro. Ipak, nije htio izričito odgovoriti hoće li koalirati s HDZ-om.

'Ja vidim da gospodin Plenković u svim sučeljavanjima sad bježi od mene. Stalno je govorio da ja bježim od njega, a večeras smo trebali biti na sučeljavanju, napravila je Udruga glas poduzetnika, nisu htjeli doći. Sutra treba biti na javnoj televiziji, neće doći. Ja neću doći kad nema njih. Ako će poslati zamjenu, poslat ću i ja, nije problem u tome. Imamo i mi dovoljno kvalitetnih ljudi da se mogu suočiti sa svima njima zajedno. Očito medije ne zanima što ja i mi imamo za reći. Ja imam i poruku za gospodina Plenkovića: kad tad će morati sjesti sa mnom. Bolje mu je prije nego kasnije', rekao je Škoro.

Zašto mu Plenković nije prihvatljiv kao predsjednik Vlade?

''Zbog toga što je smisao Vlade vladati, upravljati i ići prema naprijed. Nije smisao Vlade biti u Vladi, trgovačkim koalicijama, žetončićima... Smeta mi način na koji on rukovodi ovom državom. On je trebao davnih dana reći 'ok, ovo ne ide dalje ovako, idemo raspustiti Vladu, idemo raspustiti Sabor i raspisati nove izbore'. Ali grčevito se držao do zadnjeg trenutka činjenice da želi biti u toj vlasti, valjda mu to toliko puno znači da možen nekog Michaela nazvati', ustvdio je Škoro, dodajući da on garantira promjenu, dok oni garantiraju kontinuitet.