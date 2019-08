Sjeverna Koreja o trikovima 'agresivne prirode': Testiranje projektila bilo je upozorenje SAD-u i Južnoj Koreji

Testiranje projektila koje je Sjeverna Koreja izvela na istočnoj obali u utorak 'odgovarajuće je upozorenje' vlastima SAD-a i Južne Koreje, izvijestila je u srijedu službena sjevernokorejska novinska agencija KCNA

Sjeverna Koreja ispalila je, kako se vjeruje, dvije balističke rakete kratkog dometa u ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu.

Projektili su letjeli oko 450 kilometara prije nego su pali u Japansko more (Istočno more). To je bilo četvrto lansiranje u manje od dva tjedna. KCNA je citirao sjevernokorejskog vođu Kim Jong Un-a koji je istaknuo kako je 'spomenuta vojna akcija bila prilika da se pošalje odgovarajuće upozorenje zbog zajedničke vojne vježbe koju provode američke i južnokorejske vlasti'.