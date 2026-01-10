Sirijska vojska tvrdi da je očistila zadnje kurdsko područje u Alepu: Silom smo ga preuzeli

Nasilje u gradu produbilo je jednu od glavnih linija raskola u Siriji, u kojoj je obećanje predsjednika Ahmeda al-Šare o tomu da će ujediniti zemlju pod jednim čelnikom nakon četrnaestogodišnjeg rata rezultiralo otporom kurdskih snaga koje su sumnjičave prema njegovoj islamističkoj vladi.

Sjedinjene Države i ostale svjetske sile su ranije ovaj tjedan pozdravile primirje, ali su kurdske snage odbile napustiti posljednje uporište u Šeik Maksudu sukladno dogovoru. Stoga je sirijska vojska kasno u petak objavila da će krenuti u kopnenu operaciju da bi ih protjerala odande.

Sirijska vojska je u subotu rano ujutro izvijestila da je dovršila pretraživanje okruga, ali da se neki kurdski borci još uvijek ondje skrivaju. U pisanoj izjavi kurdske su snage negirale da je vlada zauzela Šeik Maksud te su istaknule da još uvijek pružaju otpor. Reutersovi izvjestitelji u gradu tvrde da nisu čuli ni naznake ni zvukove sukoba.

Sirijski sigurnosni izvori rekli su da su neki kurdski borci, uključujući neke od njihovih zapovjednika i obitelji, tajno preko noći prevezeni iz Alepa na sjeveroistok zemlje. Izvori su rekli da je oko 300 kurdskih boraca odlučilo ostati u okrugu kako bi se borili.

Ilham Ahmad, koji vodi odjel za vanjske odnose kurdske administracije, tijekom noći je pozdravio dogovor o "sigurnom premještanju boraca iz Šeik Maksuda" u istočnu Siriju, ali nije bilo javne objave o potpunom povlačenju.

Vojno preuzimanje Šeik Maksuda okončalo bi kurdsku kontrolu nad dijelovima Alepa koje kurdske snage drže još od izbijanja rata u Siriji 2011. Pod njihovom su upravom još uvijek veliki dijelovi na sjeveroistoku Sirije, gdje vode poluautonomnu zonu.

Opirali su se nastojanjima da se integriraju u novu sirijsku vladu, sastavljenu od bivših pobunjeničkih boraca koji su u prosincu 2024. svrgnuli s vlasti dugogodišnjeg vođu Bašara al-Asada. Zbog zastoja u pregovorima o njihovu spajanju u utorak su u Alepu izbile borbe u kojima je poginulo najmanje devetero civila, a više od 140.000 ljudi bilo je prisiljeno na bijeg.

Američki izaslanik Tom Barrack u objavi na platformi X u subotu je rekao da se sastao s jordanskim ministrom vanjskih poslova Ajmanom al-Safadijem u Amanu kako bi se primirje učvrstilo i da bi se zajamčilo "mirno povlačenje kurdskih snaga iz Alepa".