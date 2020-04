Iz Sindikata hrvatskih učitelja oglasili su se o mogućem vraćanju učenika u školske klupe, što bi se, prema Vladinu najavljenom popuštanju mjera, trebalo dogoditi 11. svibnja.

Njihov dopis prenosimo u cijelosti.

'Poštovani,

nastavno na vijest o otvaranju škola od dana 11. svibnja 2020. godine smatramo da je potrebno ukazati na mnoge nelogičnosti, opasnosti i potencijalne ugroze ovakve ishitrene, nepromišljene i vrlo štetne najave.

Od same proturječnosti da će od 11. svibnja 2020. biti dopušteno okupljanje do 10 osoba, dok u isto vrijeme broj učenika u razredu može biti gotovo tri puta veći, do same činjenice da je fizički i tehnički nemoguće u isto vrijeme biti na dva mjesta, odnosno paraleno voditi nastavu online i u razredu s učenicima te da se ne zna što je s visikorizičnim zaposlenicima, ova ishitrena objava pokazuje koliko MZO ne poznaje funkcioniranje nastavnog procesa i materijalne uvjete u kojima škole rade. Ali dokazuje koliko je vješto u prebacivanju odgovornosti, koliko bahato ignorira struku i roditelje i očite, dugo vremena nakupljane, probleme u sustavu koji su se godinama gurali pod tepih.

U prilog ovim činjenicama govori i jučerašnja izjava resorne ministrice o tome kako učitelji/ce razredne nastave u takvim uvjetima neće raditi više, prekovremeno. Jer, kaže ministrica, 'nastavu na daljinu ne izvodi učiteljica razredne nastave, nastavu na daljinu izvodi netko drugi...' Mora da se zaista radi o nekim klonovima učitelja/ica razredne nastave... Zna li ministrica da učitelji/ce razredne nastave u nastavi na daljinu ostvaruju ishode planirane svojim izvedbenim kurikulumima, svojim godišnjim izvedbenim planovima i programima? Različitim redoslijedom, tempom prilagođenim njihovim učenicima?!