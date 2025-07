Kolike gradovi i općine daju stipendije: Nekima stiže samo 10 eura, a drugima više od 1000

Neznatno manje, 1300 eura, studentima jednokratno daje općina Šodolovci, pokazuju podaci iz upitnika o lokalnim demografskim mjerama kojeg sedmu godinu za redom provodi Ministarstvo demografije i useljeništva, a na kojeg je odgovorilo 570 od 575 općina, gradova i županija, koliko ih Hrvatska ima.

Od onih koji su na upitnik odgovorili, lakše je pobrojati one jedinice koje ne daju stipendije ili jednokratne potpore, nego one koje to rade, prvih je, naime, samo 50-ak i uz izuzetak Kutine i Preloga, redom se radi o manjim općinama, a obzirom na demografske (ne)prilike u njima, upitno je imaju li uopće koga stipendirati.