Šefica Uskoka o slučaju Mamić: Čim smo dobili stick, krenuli su izvidi

Ravnateljica Uskoka Vanja Marušić kazala je u srijedu da tužiteljstvo nastavlja s izvidima tvrdnji Zdravka Mamića u kojima potkrepljuje svoje optužbe na račun nekih sudaca, ali da zbog tajnosti izvida ne može govoriti o detaljima, kao i da u ovom času ne može reći da suci ni za što nisu krivi

Uskok je ranije u srijedu priopćio da je od primitka prijenosne memorije (USB stick) do danas uputio 118 zahtjeva za prikupljanje podataka, od kojih je prvih šest upućeno istog dana primitka te je do danas 31 osoba ''ispitana u svojstvu građanina''. Uz to, upućene su i četiri zamolnice za pružanje međunarodne pravne pomoći, od kojih su tri upućene u listopadu 2020., dodao je Uskok.