Predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Osijek, prof. prim. dr. sc. Ljiljana Perić, u ponedjeljak se nakon 33 dana vratila sa svog prvog bolovanja tijekom 34 godine staža u osječkoj bolnici. Razlog tom prvom bolovanju bio je test na koronavirus, koji se 7. travnja pokazao pozitivnim

'Poznato je da virus osim kroz nos i usta može ući i kroz spojnicu oka. Naime, zbog operacije oka prije nekoliko godina sklona sam infekcijama upravo na tom oku. Nakon završetka smjene došla sam u sobu, skinula rukavice i rukama dirala masku, a potom sam instinktivno dirala to oko koje me svrbjelo. Nakon dva dana pojavilo se crvenilo na oku, koje nije prolazilo od antibiotske masti. Odmah sam posumnjala na infekciju. U nedjelju, 5. travnja, dobila sam i temperaturu, koja se izgubila i vratila sljedećeg dana, a 7. travnja stigao je nalaz da sam pozitivna', priča Perić.

Zanimljivi su i prvi simptomi bolesti, osim temperature, a koje je sama proživjela. 'Kada se drugog dana vratila temperatura, prethodila joj je zimica od 10 do 15 minuta, a onda se temperatura penjala do 38,5 stupnjeva. U savjetu s kolegama, odmah sam se odlučila za vensku terapiju skidanja temperature jer sam, prateći bolesnike, znala kako je važno da se čovjek dobro preznoji i onda primi infuziju i uzme veće količine vitamina C. Temperatura se nakon skidanja vraćala svakih šest sati i prethodila joj je zimica. Uz to je postojao iznimno snažan osjećaj umora i bolova u mišićima. Prva su tri dana i najproblematičnija jer se tu očekuje mogući razvoj upale pluća. Zanimljivo je da ja uopće nisam imala kašalj, ali mi se poremetio okus. Tako mi je ista hrana povremeno bila neslana, a potom preslana. Na nepcu je bio izniman osjećaj neugode i pojavila se blaža grlobolja. Ipak, četvrtog dana temperatura se počela vraćati tek svakih osam sati, potom svakih 12 sati i na koncu se petog dana potpuno spustila. Onda je temperatura opet otišla u drugu krajnost, imala sam temperaturu od samo 35,7 Celzijevih stupnjeva. No bio je tu onaj jasan osjećaj da ozdravljam i da mi je sve bolje', priča o svom iskustvu s bolešću prof. Perić.