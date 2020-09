Šefica Europske komisije vrlo zabrinuta zbog Johnsonove najave da misli kršiti Brexit

Predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen izrazila je u srijedu zabrinutost zbog najava britanske vlade da će donijeti zakon kojim će poništiti dijelove sporazuma o izlasku iz EU-a, ističući da se time krši međunarono pravo i podriva povjerenje

"Vrlo sam zabrinuta zbog najava britanske vlade o njezinim namjerama kršenja Sporazuma o razdruživanju. Time bi se prekršilo međunarodno pravo i podriva se povjerenje. Pacta sunt servanda, to je temelj za buduće prosperitetne odnose", rekla je von der Leyen na Twitteru.

financial times

Potpredsjednik EK Maroš Šefčfovič najavio da će zatražiti sazivanje izvanrednog sastanka Zajedničkog odbora, tijela zaduženog za nadzor provedbe Sporazuma o razdruživanju kako bi britanska strana objasnila svoje namjere.

"Sastanak bi se trebao održati što prije kako bi naši britanski partneri objasnili i odgovorili na našu duboku zabrinutost glede toga zakona", rekao je Šefčovič na konferenciji za novinare.

Vlada u Londonu ističe da će zakon, koji je predstavljen u srijedu, zaštititi britansko visoko integrirano tržište i jamčiti tvrtkama da nastave neometano trgovati u svim dijelovima Velike Britanije nakon završetka prijelaznog razdoblja i kad u Britaniji više neće vrijediti zakoni EU-a.

Zakonom se planira izmijeniti protokol o carinskim aranžmanima za Sjevernu Irsku, što je bilo jedno o najtežih pitanja kada se pregovaralo o Sporazumu o razdruživanju. Zbog tih najava posebno je zabrinuta Irska, koja jedina ima kopnenu granicu u s Velikm Britanijom, ali i Sjeverna Irska, koja je dio Velike Britanije.

Nemalo iznenađenje izazvala je izjava državnog tajnika za Sjevernu Irsku, Brandona Lewisa koji je priznao je da se tim zakonom "krši međunarodno pravo, ali na poseban i ograničen način".

Taj zakon ima potencijal da potpuno prekine pregovore o budućim odnosima između EU-a i Velike Britanije koji su u tijeku. U Londonu se upravo održava osmi krug pregovora, na kojima dosad nije bilo opipljivog napretka, a vremena za dogovor je sve manje.

Britanski premijer Boris Johnson je uoči početka osmog kruga pregovora izjavio da bi se dogovor o slobodnoj trgovini trebao postići najkasnije do 15. listopada kako bi se do kraja godine mogao ratificirati u EU-u i Velikoj Britaniji.

"Ako se dotad ne dogovorimo, onda neće biti sporazuma o slobodnoj trgovini i mi, obje strane, trebali bismo to prihvatiti i krenuti dalje", izjavio je Johnson. "Ali, želim biti potpuno jasan u vezi s tim, to bi bio dobar ishod za Ujedinjenu Kraljevinu. Mi se kao vlada za to pripremamo, na našim granicama i lukama", dodao je.

Europska strana upozorava Britaniju da bi nepoštivanje međunarodnih sporazuma teško uzdrmalo povjerenje u britansku vladu, a to povjerenje je ključno za sklapanje tih sporazuma.