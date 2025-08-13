videokonferencija

Von der Leyen o sastanku na Aljasci: EU, SAD i NATO učvrstili zajednički stav

I.Ba./Hina

13.08.2025 u 17:25

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Izvor: EPA / Autor: JESSICA LEE
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u srijedu je rekla da su Europa, Sjedinjene Države i NATO učvrstili svoje zajedničko stajalište o Ukrajini uoči susreta američkog i ruskog čelnika u petak

„Imali smo vrlo dobar poziv”, napisala je von der Leyen na platformi X nakon virtualnog susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, europskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

Euroatlantski čelnici na tom su sastanku oblikovali zajednički stav uoči Trumpovog susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci, kazala je.

Europa, SAD i NATO su danas učvrstili zajednički stav oko Ukrajine”, poručila je predsjednica EK-a, pa dodala da će „ostati blisko koordinirani”.

„Nitko ne želi mir više od nas, pravedan i trajan mir”.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon „izvrsnog” sastanka je rekao da su Europljani i Trump „ujedinjeni” u naporima da okončaju rat u Ukrajini.

"Lopta je sada na Putinovovm terenu", poručio je Nizozemac.

tportal
