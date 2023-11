Šefica DHMZ-a: Zemlja ne može gutati tu količinu kiše. Slijedi nam nova epizoda

'Ovo nevrijeme donijelo je jedan čitav niz nepogoda, što u našoj zemlji, što u Europi. Bili smo svjedoci čak sedam žrtava u zapadnoj Europi, a kod nas je bio čitav lanac od velikih količina oborina, pogotovo na području Istre, Kvarnera, Gorskg kotara i Like - zatim do olujnog vjetra, juga, na Jadranu, a lokalno i velike količine oborine u ostatku Hrvatske. Sve je to dovelo kao posljedica i do velikih plimnih valova duž cijele naše obale. Vidjeli smo i svjedočimo velikim plavljenjima riva duž cijelog Jadrana. U Rijeci je u 10. mjesecu prosjek za oborinu negdje oko 180 litara po četvornom metru. Ovog listopada pale su 444 litre. Sve je to već zemlja akumulirala veliku količinu vlage i više ne može gutati tu količnu kiše koja je trenutno s ovom kišnom epizodom i rezultati su ovakvi porasti vodostaja naših rijeka", rekla je Ivančan Picek u Dnevniku Nove TV.