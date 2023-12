Šef zagrebačke Čistoće: 'Ne smatram se krivcem, niti da smo napravili išta loše'

Nakon novog odrona smeća na Jakuševcu u kojem je jedan radnik izgubio ruku, tražila se ostavka šefa zagrebačke Čistoće, Davora Vića, koji je potom ponudio ostavku Zagrebačkom Holdingu

"Ja sam ponudio ostavku Zagrebačkom Holdingu koji me odabrao, a bude li se utvrdila moja osobna odgovornost i odgovornost zagrebačke Čistoće u zadnje dvije godine, dakle da su uzroci ovih odrona, bilo što što je Čistoća kao upravitelj i davatelj javne usluge napravila u zadnje dvije godine, ja ću dati ostavku", poručio je Vić u Dnevniku Nove TV. "Ja sam odgovoran kao osoba koja vodi Čistoću, ali ne smatram se krivcem i ne smatram da je Čistoća napravila išta loše u zadnje dvije godine otkad ju ja vodim po pitanju ova dva incidenta", istaknuo je i dodao nije zadovoljan zbog dva odrona za vrijeme njegovog mandata, ali da čekaju da se utvrdi odgovornost i krivica te da će se onda vidjeti što dalje.

"Zadnji rezultati tvrde da samo mi i dalje u graničnim vrijednostima što se tiče same kvalitete življenja, međutim naravno da se smrad osjeti, to je logično", rekao je Vić. "Što se tiče sigurnosti, svi parametri koji govore o sigurnosti zdravlja su ispod graničnih vrijednosti, međutim naš nos ipak ima percepciju merkaptana i oni jesu viši od pet, ali daleko od onih 1000 koji su dozvoljeni. To se zna promijeniti, recimo danas je maglovit dan i brojni građani su rekli da kad je malo veća magla, uvijek se odlagalište osjeti", objasnio je i napomenuo da su građani zdravstveno sigurni. Inspekcije su izašle na teren i inspekcija zaštite rada je dala privremenu mjeru da se odlagalište može koristiti na zadnjoj plohi 6-3 odnosno plohi koja je najudaljenija od epicentra gdje se dogodio onaj prvi odron u radijusu od 300 metara tako da sutra nastavljamo s tim aktivnostima uz pojačan oprez sa svim mjerama sigurnosti", izjavio je Vić.

Presica Tomislava Tomaševića Izvor: Cropix / Autor: Nera Simic







+17 Presica Tomislava Tomaševića Izvor: Cropix / Autor: Nera Simic

"Na Jakuševcu imamo 6-3 plohu, to je ploha na kojoj nikada nije bilo odlagano, ona je zadnja ploha koja je projektirana i koja je predviđena da jednom kad se ta ploha zapuni, kad se saniraju pokusi to je zapravo kraj odlaganja na Jakuševcu. Biootpad se i dalje može odvoziti na kompostanu, međutim ne u ovom radijusu od 300 metara", kazao je. Osim toga, poručio je da nije točno da biootpad zakapaju ispod miješanog otpada. "Imate nekoliko vrsta biootpada, odnosno nekoliko različitih izvora biootpada. Biootpad za koji naši korisnici imaju zadužene svoje vlastite spremnike, odnosno odlažu ga u kante, on je vrlo visoke čistoće i on se obrađuje isključivo na kompostanama Čret i Jakuševec", rekao je Vić te istaknuo da je na svoje oči vidio da je to zaista tako.

Novi odron brda smeća na Jakuševcu Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+14 Novi odron brda smeća na Jakuševcu Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

"Što se tiče otpada koji se nalazi u smeđim spremnicima na javnim površinama, koje nažalost pojedinci koriste nesvjesno, to je uglavnom neočišćeni otpad i on se tretira kao miješani komunalni otpad. Mi na plohi, kad istovarimo taj otpad, još nastojimo izvući određenu količinu biootpada i vraćamo je na kompostanu i to je upravo taj biootpad oko kojeg se stvara neka fama", izjavio je. "Urušio se otpad koji se tamo odlagao od 2017. godine. Ta ploha je aktivna od 2017. godine. Mi smo zadnji odron imali 2002. godine, imali smo 15 godina mira. U 15 godina nismo imali ovakav incident i upravo na iskustvu što je bilo u ovih 15 godina i što se događa od 2017. godine po pitanju izvođenja radova ćemo znati što se zapravo dogodilo", poručio je Vić. "Radnik je stradao i ovim putem izražavam žaljenje za svojeg kolegu koji je teže ozlijeđen i svih onih kolega koji su potražili medicinsku pomoć", rekao je Vić.

Tportal je i na WhatsAppu Želite dobivati najvažnije vijesti dana na WhatsApp: Zapratite tportalov kanal OVDJE i kliknite 'Prati'