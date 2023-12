Mirela Holy: Agresivne kemikalije na Jakuševcu pojele su mi cipele

'Inspekcija mora odraditi svoj dio posla. Moja pretpostavka je da se deponijem ne upravlja kako bi trebalo, ali čini mi se da imamo opstrukciju od strane ljudi iz Čistoće. Nisu nastradali oni koji su opstruirali. Činjenica jest da je u mandatu Milana Bandića bilo svega i svačega, a možemo vidjeti da su se ovakvi incidenti počeli događati nakon njegove smrti. Na inspekcijama je utvrditi odgovornost. Ako se i radi o opstrukciji, to ne smanjuje odgovornost direktora Čistoće jer on je taj koji mora osigurati uvjete rada. Njegova odgovornost je neupitna', smatra Holy, a svoje mišljenje dao je i Dobrović, piše N1.

Bilo je to drugo urušavanje na deponiju i problematično je što se uopće dozvolilo odlaganje otpada na istom tom mjestu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ne odgovara kako je došlo do odrona, kao što nije ni prije tri tjedna.

Holy objašnjava i da je težina deponija veća. 'Imate veći pritisak jer je veća tonaža na tijelu deponija, koje je u obliku sarkofaga. On bi trebao imati i različite infrastrukturne dijelove. Kako se upravlja njime, to znaju oni koji rade na njemu', kazala je.

'Navodno je Državni inspektorat nakon prošlog urušavanja deponija bio na terenu i utvrdio da je bilo odlaganja biootpada', ističe Holy.

'Tvrdim da se odmah prvog dana dolaska na vlast trebalo nešto napraviti. Ne znam ni što novi čovjek radi. Glavni i odgovorni je gradonačelnik, koji ima puno neznanja, bojazni', jasan je Dobrović.

Vraćamo se ponovno na prvi odron, nakon kojeg se ništa vidljivo nije napravilo. Radnici Čistoće pisali su gradskim vlastima, odgovor nisu dobili.

'Tomašević kad je bio aktivist, nije prozivao direktore nego Bandića. Normalno da ljudi sad upiru prstom u njega. Čudno mi je njegovo opravdanje da se problem ne može riješiti bez Vlade. To je spin. Činjenica jest da Vlada ne radi dobro u uspostavi sustava cjelovitim gospodarenjem otpadom, no to nije ništa novo. Međutim, gradska vlast je ta koja mora pronaći određeno rješenje i pokrenuti debatu o gospodarenju otpada. Imate različite tehnologije. Ovako, počeli smo graditi zgradu od krova, ali to ne može funkcionirati', naglasila je Holy.

Dobrović kaže da Zagreb plaća 4,5 milijuna eura za 20.000 tona plastike. 'Investicija u vlastitu sortirnicu isplatila bi se nakon godinu dana', rekao je.