Šef policije: Bili smo spremni za incident, uhićenima prijeti i do pet godina zatvora

Načelnik sektora za javni red i sigurnost u Policijskoj upravi zagrebačkoj Davor Posilović bio je gost Dnevnika N1 televizije i govorio o epilogu jučerašnje tučnjave navijača i policije na odmorištu Desinec kod Zagreba.

azao je da je trenutno u tijeku prepraćivanje uhićenih osoba u pritvorsku policijsku jedinicu na Oranicama u Zagrebu te da se tijekom sutrašnjeg prijepodneva očekuje ispitivanje uhićenih u Državnom odvjetništvu.

Govoreći o razlozima za incident, Posilović je kazao da je teško govoriti o razlozima i da razloga nema.

“Razlog je očita namjera za izazivanjem nasilja u mnoštvu. Što se tiče nepuštanja na stadion, bilo je zato što navijačka skupina nije željela postupiti po uputama organizatora koje su bile na vrijeme komunicirane”, ističe.

Prema prvim saznanjima policije, sva 43 uhićena pripadnika navijače skupine teretit će se za počinjenje najmanje jednog kaznenog djela, a to je izazivanje nereda. “Radi se o izazivanju nereda u mnoštvu nasiljem prema većem broju osoba. Za to je propisana kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora”, rekao je Posilović.

Odbacio je tvrdnje da policija nije bila spremna. “Itekako je policija bila spremna. Preko 260 voznih jedinica je besprijekorno prepraćena prema Gradu Zagrebu. Preko stotinu policijskih službenika je bilo u pratnji u koloni u povratku navijača, a 16 službenika je bilo zaduženo za kontroliranje prostora oko benzinske postaje”, kazao je.