Sedam godina od tragedije u Hidroelektrani Dubrovnik: Poginula su trojica radnika HEP-a

Maškarić, Zvrko i Pozniak poginuli su u požaru koji je u jutarnjim satima 10. siječnja 2019. godine buknuo u Hidroelektrani Dubrovnik. Nakon što su ostali zarobljeni u podzemnoj strojarnici elektrane bezuspješno su se pokušali spasiti u odvodnom tunelu. Nakon opsežne potrage pronađeni su mrtvi.

Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu same hidroelektrane, a drugo navečer na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom tragalo se do 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala hidroelektrane. U požaru je ozlijeđeno još sedam osoba, a HEP-u je pričinjena izravna i neizravna materijalna šteta velikih razmjera.

Istraga o tragediji trajala je 17 mjeseci, a optužnica koju je u kolovozu 2020. DORH podignuo protiv pet odgovornih osoba i HEP-a potvrđena je u lipnju 2021. godine.

Optuženi bivši direktori pogona

Optužnicom se bivši direktor Pogona Mato Mišković i dvojica tadašnjih direktora u HEP Proizvodnji Nikola Rukavina i Željko Starman terete za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, odnosno da su nezakonitim postupanjem izazvali opasnost po život ljudi i imovine većeg opsega te je tim kaznenim djelom prouzročena smrt više osoba kao i imovinska šteta velikih razmjera.

Optužnicom se terete i dvojica nadzornika radova. Ivicu Nujića se tereti da je iz nehaja postupao protivno zakonskim propisima te izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, uslijed čega su tim kaznenim djelom prouzročeni smrt više osoba i imovinska šteta velikih razmjera, a Miljenka Vučića da je iz nehaja, pri građenju, postupajući protivno propisima izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, te je tim kaznenim djelom, posljedično, prouzročena smrt više osoba i imovinska šteta velikih razmjera.