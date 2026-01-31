KONVENCIJa

SDP usvojio novi stranački Statut i Programsku deklaraciju: Evo detalja

L. Š. / Hina

31.01.2026 u 21:13

Konvencija SDP-a
Konvencija SDP-a Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

SDP je u subotu na Izvještajno-tematskoj Konvenciji pod nazivom 'Razvojni model - za snažnu, produktivnu i pravednu Hrvatsku' usvojio novi stranački Statut kao i Programsku deklaraciju o novom razvojnom modelu Hrvatske u kojoj ističu da je 'vrijeme da rad vrijedi više'

U okviru cjelodnevne Konvencije održane su i četiri tematske radionice na kojima su sudjelovali članovi SDP-a i nestranački stručnjaci iz SDP-ovih Savjeta: Industrijska transformacija - produktivnost, rad i razvoj; Kraće radno vrijeme i mehanizmi pravednije raspodjele - raditi da bi živjeli; Pravedniji porezi – u službi plaća, stanovanja i razvoja regija; Prekarni rad - posao bez straha.

vezane vijesti

Zaključci radionica ugrađeni su u Programsku deklaraciju, kojom SDP predlaže novi razvojni model Hrvatske utemeljen na četiri ključna stupa: Ukidanje prekarijata i jačanje sigurnosti rada, uključujući snažniju zaštitu radničkih prava, jačanje sindikata i mehanizama suodlučivanja radnika.

Model uključuje i Postupno skraćivanje radnog tjedna uz očuvanje plaća, kao instrument pravednije raspodjele stvorene vrijednosti i povećanja kvalitete života.

Nova industrijska politika usmjerena je na proizvodne djelatnosti i usluge s visokom dodanom vrijednošću, tehnološki razvoj i pametno korištenje europskih i nacionalnih sredstava. Pravednija porezna politika naglasak stavlja na progresivnije oporezivanje kapitala, imovine i renti, uz rasterećenje rada i jačanje regionalnog razvoja.

Konvencija SDP-a
  • Konvencija SDP-a
  • Konvencija SDP-a
  • Konvencija SDP-a
  • Konvencija SDP-a
  • Konvencija SDP-a
    +52
Konvencija SDP-a Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL

SDP-ove politike, navodi se u Deklaraciji, učinkovit su odgovor na lošu politiku aktualne Vlade koja štiti mali, ali snažan rentijerski interes. Izbor je jasan: Hrvatska koja stvara, a ne Hrvatska koju iskorištavaju, poručuju u dokumentu.

SDP predlaže razvojni model koji vrijednost stavlja ispred rente, rad ispred spekulacije, a industrijsku nadogradnju ispred administriranja EU fondova. To je socijaldemokracija modernih malih država zemalja koje su uspjele zato što su valorizirale znanje, rad i pravednost, ističe se.

Hrvatska može biti zemlja u kojoj radnici imaju sigurnost, poslodavci predvidljivost, industrija perspektivu, a mladi razlog da ostanu. To nije pitanje retorike, nego organizacije i političke volje, navodi se u Deklaraciji.

'Vrijeme je da Hrvatska izvuče više iz onoga što već ima. Vrijeme je da bude zemlja u kojoj je stvaranje vrijednosti važnije od njezine ekstrakcije. Vrijeme je da rad vrijedi više', poručuje SDP u Deklaraciji koja je polazište politika koje na idućim izborima namjeravaju ponuditi biračima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVA CIJENA POLICE

NOVA CIJENA POLICE

Od danas skuplje dopunsko zdravstveno osiguranje, oglasio se HZZO
TEŠKA SITUACIJA

TEŠKA SITUACIJA

Vapaj iz Dalmacije: 'Skrbimo za milijun ljudi, a nemamo pedijatara, sestara ni ispravnih uređaja'
NAKON ODLUKE EU-A

NAKON ODLUKE EU-A

Iran proglasio europske vojske 'terorističkim skupinama': 'Pokoravate se SAD-u'

najpopularnije

Još vijesti