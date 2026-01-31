SDP usvojio novi stranački Statut i Programsku deklaraciju: Evo detalja

U okviru cjelodnevne Konvencije održane su i četiri tematske radionice na kojima su sudjelovali članovi SDP-a i nestranački stručnjaci iz SDP-ovih Savjeta: Industrijska transformacija - produktivnost, rad i razvoj; Kraće radno vrijeme i mehanizmi pravednije raspodjele - raditi da bi živjeli; Pravedniji porezi – u službi plaća, stanovanja i razvoja regija; Prekarni rad - posao bez straha.

Nova industrijska politika usmjerena je na proizvodne djelatnosti i usluge s visokom dodanom vrijednošću, tehnološki razvoj i pametno korištenje europskih i nacionalnih sredstava. Pravednija porezna politika naglasak stavlja na progresivnije oporezivanje kapitala, imovine i renti, uz rasterećenje rada i jačanje regionalnog razvoja.

Model uključuje i P ostupno skraćivanje radnog tjedna uz očuvanje plaća, kao instrument pravednije raspodjele stvorene vrijednosti i povećanja kvalitete života.

Zaključci radionica ugrađeni su u Programsku deklaraciju, kojom SDP predlaže novi razvojni model Hrvatske utemeljen na četiri ključna stupa: Ukidanje prekarijata i jačanje sigurnosti rada, uključujući snažniju zaštitu radničkih prava, jačanje sindikata i mehanizama suodlučivanja radnika.

SDP-ove politike, navodi se u Deklaraciji, učinkovit su odgovor na lošu politiku aktualne Vlade koja štiti mali, ali snažan rentijerski interes. Izbor je jasan: Hrvatska koja stvara, a ne Hrvatska koju iskorištavaju, poručuju u dokumentu.

SDP predlaže razvojni model koji vrijednost stavlja ispred rente, rad ispred spekulacije, a industrijsku nadogradnju ispred administriranja EU fondova. To je socijaldemokracija modernih malih država zemalja koje su uspjele zato što su valorizirale znanje, rad i pravednost, ističe se.

Hrvatska može biti zemlja u kojoj radnici imaju sigurnost, poslodavci predvidljivost, industrija perspektivu, a mladi razlog da ostanu. To nije pitanje retorike, nego organizacije i političke volje, navodi se u Deklaraciji.

'Vrijeme je da Hrvatska izvuče više iz onoga što već ima. Vrijeme je da bude zemlja u kojoj je stvaranje vrijednosti važnije od njezine ekstrakcije. Vrijeme je da rad vrijedi više', poručuje SDP u Deklaraciji koja je polazište politika koje na idućim izborima namjeravaju ponuditi biračima.