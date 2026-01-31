Plenković nakon sastanka EPP-a u Zagrebu: 'Jačanje strateške autonomije Europe je ključno pitanje'

'Bilo je više od dvadeset sudionika i rasprava je bila iznimno sadržajna. Dva dana razgovarali smo o svim aktualnim europskim temama, u vrlo dobrom ozračju. U godini kada EPP obilježava 50. obljetnicu, ovo je priznanje HDZ-u, s obzirom na naš utjecaj i ugled unutar europskih pučana', rekao je premijer.

Plenković je u razgovoru za HRT istaknuo zadovoljstvo činjenicom da je HDZ bio domaćin sastanka čelnika EPP-a, naglasivši da je riječ o važnom priznanju stranci unutar europske političke obitelji. Naveo je kako su sastanku prisustvovali šefovi država i vlada, čelnici europskih institucija te lideri sestrinskih stranaka koji u svojim zemljama predvode oporbu.

Govoreći o međunarodnoj reputaciji Hrvatske, Plenković je naglasio da svaki dolazak vodećih europskih političara doprinosi vidljivosti zemlje. 'Naša je politika godinama bila da Zagreb i Hrvatska budu poprišta velikih europskih i međunarodnih susreta. Svaki takav kontakt lidera koristi Hrvatskoj jer omogućuje bolje razumijevanje naše pozicije i prioriteta', rekao je.

Podsjetio je i na veliki kongres EPP-a održan u zagrebačkoj Areni 2019. godine, istaknuvši da je riječ o najvećem događaju te vrste koji je ikad organiziran u Hrvatskoj.

Otvorene rasprave i bilateralni razgovori

Premijer je naglasio da su ovakvi susreti vrijedni i zbog formata koji omogućuje otvorenu raspravu. 'Riječ je o malom formatu, bez suradnika i ministara. U takvim okolnostima razgovara se otvorenije i detaljnije. Prošli smo sve teme – od globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, preko obrane, do ekonomskih izazova i konkurentnosti', kazao je.

Plenković je istaknuo da su europskim liderima predložili donošenje deklaracije o demografskoj obnovi kao strateškom pitanju. 'Prosječna starost stanovnika Europske unije danas iznosi 44 godine, dok je u Africi 19. Taj trend starenja imat će snažan utjecaj na tržište rada, konkurentnost i migracijske pritiske', upozorio je.

Dodao je kako je u hrvatskom proračunu za ovu godinu osigurano 860 milijuna eura za demografsku politiku, najviše dosad, te da je u 2025. zabilježen blagi porast broja rođenih u odnosu na prethodnu godinu, iako i dalje postoji velik jaz između broja rođenih i umrlih. 'Obitelj je nukleus društva i mora biti u središtu javnih politika, uključujući pitanje priuštivog stanovanja za mlade obitelji', poručio je.

Sigurnost, Ukrajina i odnosi sa SAD-om

Govoreći o sigurnosnim temama, Plenković je podsjetio da EPP ima snažan politički utjecaj na europskoj razini, s 13 od 27 lidera u Europskom vijeću te 14 povjerenika u Europskoj komisiji.

Tema sigurnosti i obrane, rekao je, razmatrana je u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, situacije na Bliskom istoku i obnove Gaze, ali i odnosa sa Sjedinjenim Državama, uključujući pitanje Grenlanda. 'Izrazili smo solidarnost s Danskom. Razgovori o sigurnosti Grenlanda vode se već neko vrijeme i tenzije su se smirile nakon što su poslane poruke umirujućeg karaktera', rekao je Plenković.

Naglasio je i važnost očuvanja europskog jedinstva u potpori Ukrajini.