'Izrazio sam žaljenje Andreju zbog tijesnog poraza u rukometu. Mi smo veoma bliski'

Njemački kancelar Friedrich Merz u razgovoru u središnjem Dnevniku HTV-a istaknuo je blisku suradnju s Andrejom Plenkovićem, podršku jačanju obrane i konkurentnosti EU-a, optimizam oko proširenja, ulaganja u regiji te pohvalio hrvatsku rukometnu reprezentaciju
Upitan je li suglasan s hrvatskim premijerom kada je riječ o reformama EU-a, Merz je kazao kako se s Plenkovićem poznaje godinama, još prije nego je on postao kancelar.
'On je jedan od premijera s najduljim stažem u cijelom EU-u. U Europskom vijeću najčešće sjedimo jedan kraj drugoga. Zato se dobro poznajemo i blisko surađujemo. Slažemo se kada je riječ o važnim političkim pitanjima EU-a. To se odnosi na pitanje konkurentnosti, na pitanje obrambene spremnosti, na temu o kojoj smo intenzivno razgovarali tijekom ovog vikenda, a riječ je o našem demografskom razvoju, što to znači za naše stanovništvo, zemlje i socijalnu sigurnost. Andrej Plenković i ja veoma smo bliski', istaknuo je Merz. Dodao je kako su razgovarali i o partnerstvu između Njemačke i Hrvatske u području obrane.
'Sada s članicama Europske unije razgovaramo mnogo intenzivnije nego prije o zajedničkoj obrani. To vrijedi i za odnos između Njemačke i Hrvatske. Drago mi je što se zajednički slažemo da je potrebno bolje obraniti naše zemlje.Njemačka i Hrvatska dijele to mišljenje', rekao je Merz u razgovoru za HRT.
O proširenju EU-a: Nadam se da novi globalni izazovi neće usporiti proces
Posebno je važna tema proširenja EU-a, ruska agresija, novi svjetski poredak koji nastaje, o čemu je kancelar Merz govorio i u Davosu. Nada se da sve to neće usporiti proširenje EU-a.
'Nadam se da zapravo vrijedi suprotno. Naime, zemlje o kojima govorite, a mogli bismo tu dodati još zemlju, dvije, tri u Europi, koje trenutačno nisu članice EU-a, čekaju to da nanovo oblikuju veze s EU-om, i to s obzirom na izazove koji su pred nama. Za nas je Andrej Plenković čovjek koji vjerojatno može najbolje suditi o tome, o ovoj regiji, o državama takozvanog zapadnog Balkana. Svi mi, pa i ja, snažno računamo na njegov savjet jer jako dobro poznaje ovu regiju i njezine aktere. Razgovaramo o tome, ali još nemamo rješenje, to moram reći, rekao je Merz.
Kancelar Merz kada spominje konkurentnost, ne misli samo na gospodarstvo. 'Ujedno mislim i na gospodarstvo, ali nipošto samo na gospodarstvo. Pred nama je u biti odlučujuće pitanje: Želimo li u ovom svijetu imati aktivnu ulogu ili želimo postati igračkom velesila? Izričito se zalažem za to da sami imamo ulogu, da dovoljno vjerujemo u sebe, da budemo dovoljni jaki da se možemo izboriti za vlastite interese u svijetu. Za to trebamo tri preduvjeta: sposobnost obrane, konkurentnost i u ekonomskom smislu te odlučnost članica EU-a. Oko toga smo u EU-u velikim dijelom složni. Oko toga ne vidim suprotnosti između Andreja Plenkovića i mene, između Hrvatske i Njemačke', naveo je kancelar.
EU će jačati unutarnja ulaganja, ovaj dio Europe ima važnu ulogu
Merz je upitan o ulaganjima. Kako Njemačka više nije energetski ovisna o Rusiji i Europa bi trebala postati i gospodarski neovisna. Upitan znači li to da će biti više ulaganja unutar Unije i u Hrvatskoj, kancelar je odgovorio potvrdno.
'Posljednjih sam tjedana od Andreja Plenkovića dobio neke naznake, na primjer o opskrbi energijom, koja bi mogla ići i preko ovog dijela Europe. Mogla bi biti bolja nego što trenutačno jest. Mogli bismo biti još neovisniji nego što to trenutačno jesmo. Njemačka je nepovratno odlučila da će se odreći nuklearne energije. To je tako. Možemo žaliti za tim. I ja žalim, ali nema smisla razmišljati o tome. Odluka je donesena.
Nepovratna je i odluka o odustajanju od ruskoga plina, u svakom slučaju na dugi rok. Želimo se snažno orijentirati na energiju vjetra i sunca. To i činimo, ali znamo da smo u dogledno vrijeme ovisni o stalnim izvorima električne energije. Tu ne govorimo samo o vjetru i suncu nego i o plinskim elektranama koje želimo opet graditi, a za to trebamo plin. Naravno, u tome ovaj dio Europe ima važnu ulogu', naglasio je Merz.
Hrvati imaju fantastičnu reprezentaciju
Za kraj intervjua Merz je odgovorio i na pitanje o rukometu te je komentirao i jučerašnji ogled Njemačke i Hrvatske u kojem smo izgubili te se nismo uspjeli plasirati u finale Europskog rukometnog prvenstva.
'Jučer sam navečer izrazio žaljenje Andreju zbog tako tijesnog poraza, i to protiv Njemačke. Radovao sam se zbog Njemačke. Sutra igramo finale protiv Danske. Bit ću ondje. Rado bih gledao i da su bile i Danska i Hrvatska. Hrvati imaju fantastičnu reprezentaciju. Moram reći, svaka vam čast! Tijesno smo pobijedili. Utakmica je bila veoma izjednačena, bar je u prvom poluvremenu bilo jako, jako tijesno. Svejedno se veselim sutrašnjem finalu', istaknuo je Merz.