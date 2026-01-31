'Izrazio sam žaljenje Andreju zbog tijesnog poraza u rukometu. Mi smo veoma bliski'

Njemački kancelar Friedrich Merz u razgovoru u središnjem Dnevniku HTV-a istaknuo je blisku suradnju s Andrejom Plenkovićem, podršku jačanju obrane i konkurentnosti EU-a, optimizam oko proširenja, ulaganja u regiji te pohvalio hrvatsku rukometnu reprezentaciju

Upitan je li suglasan s hrvatskim premijerom kada je riječ o reformama EU-a, Merz je kazao kako se s Plenkovićem poznaje godinama, još prije nego je on postao kancelar. 'On je jedan od premijera s najduljim stažem u cijelom EU-u. U Europskom vijeću najčešće sjedimo jedan kraj drugoga. Zato se dobro poznajemo i blisko surađujemo. Slažemo se kada je riječ o važnim političkim pitanjima EU-a. To se odnosi na pitanje konkurentnosti, na pitanje obrambene spremnosti, na temu o kojoj smo intenzivno razgovarali tijekom ovog vikenda, a riječ je o našem demografskom razvoju, što to znači za naše stanovništvo, zemlje i socijalnu sigurnost. Andrej Plenković i ja veoma smo bliski', istaknuo je Merz. Dodao je kako su razgovarali i o partnerstvu između Njemačke i Hrvatske u području obrane. 'Sada s članicama Europske unije razgovaramo mnogo intenzivnije nego prije o zajedničkoj obrani. To vrijedi i za odnos između Njemačke i Hrvatske. Drago mi je što se zajednički slažemo da je potrebno bolje obraniti naše zemlje.Njemačka i Hrvatska dijele to mišljenje', rekao je Merz u razgovoru za HRT.

O proširenju EU-a: Nadam se da novi globalni izazovi neće usporiti proces Posebno je važna tema proširenja EU-a, ruska agresija, novi svjetski poredak koji nastaje, o čemu je kancelar Merz govorio i u Davosu. Nada se da sve to neće usporiti proširenje EU-a. 'Nadam se da zapravo vrijedi suprotno. Naime, zemlje o kojima govorite, a mogli bismo tu dodati još zemlju, dvije, tri u Europi, koje trenutačno nisu članice EU-a, čekaju to da nanovo oblikuju veze s EU-om, i to s obzirom na izazove koji su pred nama. Za nas je Andrej Plenković čovjek koji vjerojatno može najbolje suditi o tome, o ovoj regiji, o državama takozvanog zapadnog Balkana. Svi mi, pa i ja, snažno računamo na njegov savjet jer jako dobro poznaje ovu regiju i njezine aktere. Razgovaramo o tome, ali još nemamo rješenje, to moram reći, rekao je Merz. Kancelar Merz kada spominje konkurentnost, ne misli samo na gospodarstvo. 'Ujedno mislim i na gospodarstvo, ali nipošto samo na gospodarstvo. Pred nama je u biti odlučujuće pitanje: Želimo li u ovom svijetu imati aktivnu ulogu ili želimo postati igračkom velesila? Izričito se zalažem za to da sami imamo ulogu, da dovoljno vjerujemo u sebe, da budemo dovoljni jaki da se možemo izboriti za vlastite interese u svijetu. Za to trebamo tri preduvjeta: sposobnost obrane, konkurentnost i u ekonomskom smislu te odlučnost članica EU-a. Oko toga smo u EU-u velikim dijelom složni. Oko toga ne vidim suprotnosti između Andreja Plenkovića i mene, između Hrvatske i Njemačke', naveo je kancelar.

Andrej Plenković sastao se u Zagrebu s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL







